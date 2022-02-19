جهود رجال الشرطة في مساعدة المواطنين لمواجهة الطقس (فيديو)

كشف فيديو صادر عن وزارة الداخلية، اليوم السبت، عن جهود رجال الشرطة وتفانيهم في مساعدة المواطنين لمواجهة موجة الطقس السيء وسوء الأحوال الجوية التي تشهدها بعض المحافظات، حيث تواجد رجال الشرطة بكافة الشوارع والميادين لتسيير حركة المرور وتقديم يد العون والمساعدة للمواطنين، وسط تواجد مكثف للقيادات الأمنية، لمتابعة تنفيذ خطط التعامل مع مياه الأمطار، تنفيذا لخطة وزير الداخلية.

ومن جانبها، كثفت أجهزة الأمن الخدمات المرورية على كافة المحاور والطرق في المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيء، ونشر سيارات الإغاثة والدفع الرباعي، لمساعدة المواطنين من قائدى السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق، إضافة إلى نشر الأوناش المرورية لرفع أي معوقات مرورية، إلى جانب مساهمة قوات الحماية المدنية فى إزالة تجمعات المياه.

ونجحت القوات في رفع درجة الاستعداد والتنسيق مع الجهات المعنية وتجهيز كافة المعدات والأطقم والقوات اللازمة للمساهمة فى الحد من آثار الأمطار، وتقديم المساعدة للمواطنين والتدخل الفوري في كافة المواقف الطارئة.

ويعد التواجد الفعال لرجال الشرطة كان له بالغ الأثر في الحد من تداعيات الأمطار ومساعدة المواطنين فى الوصول إلى منازلهم سالمين، الأمر الذي لاقى استحسانًا ورضًا المواطنين الذين أعربوا عن تقديرهم لتلك الجهود الأمنية.

وتواصل وزارة الداخلية جهودها لدعم المواطنين خلال موجة الطقس السيء ببذل رجال الشرطة المزيد من الجهد لتخفيف آثار الظواهر الطبيعية عن كاهل الشعب المصري، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة.