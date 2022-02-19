إطلاق مبادرة «قادرون باختلاف» بكلية التربية الرياضية بجامعة طنطا

‏انطلقت اليوم، أولى فعاليات مبادرة "قادرون باختلاف" فى كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، تحت رعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور حمدى شعبان القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة، والدكتور علاء حلويش عميد كلية التربية الرياضية، والدكتوره هاله الصبى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع.

ومن جانبه، أكد رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة بدأت من اليوم التالى لإطلاق الرئيس السيسى لمبادرة "قادون باختلاف" في العمل بكل جد واجتهاد لصياغة برنامج متكامل لدعم تنفيذ المبادرة بكليات الجامعة لدعم أبنائنا الطلاب من ذوي الهمم والقدرات الخاصة، واكتشاف الموهوبين ورعايتهم، من خلال 4 محاور رئيسية وهي التنمية وبناء الشخصية، والحماية الاجتماعية، والتمكين الاقتصادي، ودعم الخبرات والمعارف، والخدمات العامة.

وأوضح الدكتور حمدي شعبان، أنه تم تنفيذ عديد الأنشطة الرياضية اليوم لـ 35 طالبًا وطالبة من ذوى الهمم على ملاعب كلية التربية الرياضية، وذلك في إطار البرنامج الزمنى للجامعة لخدمة ذوي الهمم بما يمكنهم من أداء أنشطة الحياة اليومية المعتادة باستقلالية، إلى جانب اكتشاف المواهب ورعاية المتميزين والمبدعين منهم.

من جانبه أشاد الدكتور علاء حلويش، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة طنطا، بما تقوم به إدارة الجامعة بقيادة الدكتور محمود ذكى من جهود مضنية في خدمة أبنائنا ذوي الهمم.

وفي ذات السياق، أكد الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، أن زيادة عدد الطلاب الوافدين من مختلف الجنسيات يأتى على رأس الأولويات بالجامعة، لذلك تم تطبيق منظومة جديدة لرعاية الطلاب الوافدين.

وأشار إلى أن الجامعة تسعى جاهدة لخدمة الطلاب الوافدين وتذليل كافة العقبات ورقمنة جميع الخدمات الطلابية، موضحًا أن الجامعة تشهد زيادة في أعداد الوافدين للدراسة فى كلياتها المختلفة لذلك يحرص مركز العلاقات الدولية وشئون الوافدين على إدماجهم ومشاركتهم فى الأنشطة الطلابية، حيث سيتم تنظيم مسابقات أدبية وفنية ورياضية لهم خلال "أاسبوع الطالب الوافد"، الذي سيتم تنظيمه خلال مارس المقبل.