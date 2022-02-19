وكيل مجلس الشيوخ تستقبل الوفد البرلماني الكازاخستاني رفيع المستوى

استقبلت النائبة فيبي فوزي، وكيل مجلس الشيوخ، اليوم السبت، الوفد البرلماني رفيع المستوى من جمهورية كازاخستان برئاسة الدكتور مولين اشيمبايف رئيس مجلس الشيوخ.

تأتى الزيارة تلبية لدعوة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ لتعميق العلاقات البرلمانية بين البلدين.

ويلتقي المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ بالوفد الكازخستاني غداً الأحد، وتستغرق الزيارة ثلاثة أيام يلتقي فيها الضيوف بالإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر والدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف.

كما يزور الوفد عددًا من المعالم الأثرية والسياحية بالمناطق التاريخية والدينية في القاهرة.

جبالي: إحياء مشروعات التعاون العربي الحل الأمثل لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم السبت كلمته أمام المؤتمر حول "دور البرلمانيين في دعم الأمن والاستقرار في العالم العربي".

وأكد رئيس مجلس النواب أن العالم العربي يمر بمنعطف خطير يفرض علينا أن نكون على قدر مسئولياتنا في تلك المرحلة الفارقة من تاريخ أمتنا العربية.

كما أكد جبالي، أن استقرار منطقتنا العربية مرهون بالأساس بالوصول لتسوية شاملة وعادلة ودائمة للقضية الفلسطينية وعلينا كبرلمانيين عرب أن نبذل جهوداً نوعية في ممارسة الضغط على المجتمع الدولي وتنسيق مواقفنا العربية أمام المحافل الدولية لتبيان عدالة القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن تفشي الإرهاب يحمل تداعيات غاية في الخطورة على الأمن القومي العربي وعلينا صياغة رؤية عربية لمكافحة الإرهاب تعالج الأسباب الحقيقة وراء انتشاره، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجه منطقتنا العربية لا تقل خطورة في تأثيرها على الأمن القومي العربي عن نظيرتها السياسية والأمنية وعلينا إحياء مشروعات التعاون والتكامل الاقتصادي العربي.

ودعا الدكتور حنفي جبالي، إلى توحيد جهود الاقطار العربية الى كافة الأصعدة والمستويات بما يشكل أساساً راسخاً لدعم الأمن والاستقرار في العالم العربي.