رمضان 2022.. روجينا تنشر بوستر مسلسلها الجديد «كيد الحريم»

تخوض الفنانة روجينا السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «كيد الحريم»، الذي يتولى إخراجه المخرج مصطفى فكري، وانطلق تصويره مؤخرًا للحاق بموسم رمضان.

وشاركت «روجينا»، عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، البوستر الرسمي للعمل، وعلقت قائلة: «الحمد لله مسلسل كيد الحريم رمضان 2022، إخراج مصطفى فكري، وتأليف فهد علي البلوشي، وإنتاج عادل اليحيي».

وتجسد روجينا دور "سمية"، أرملة تتزوج بعد وفاة زوجها من رجل يبلغ من العمر 60 عامًا (يؤدي دوره الممثل الكويتي عبدالله الإمام)، وفي البداية ترفض الزواج منه من أجل أولادها، لكنه يقنعها بحبه وبأنه انتظرها سنوات طويلة بدون زواج إلى أن توفي زوجها، فتوافق في النهاية وتبدأ المواقف الكوميدية في حياتهما.



يجمع المسلسل بين اللهجتين المصرية والسعودية، وهو إنتاج مصري خليجي مشترك، تأليف مهند البلوشي، وإخراج مصطفى فكري.

جدير بالذكر أن روجينا شاركت فى الموسم الرمضانى الماضى بمسلسل "بنت السلطان"، وشهد أولى بطولاتها فى عالم الدراما التليفزيونية، وشاركها البطولة باسم سمرة، وأحمد مجدى، وسوسن بدر وغيرهم.