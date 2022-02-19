«الرعاية الصحية»: تقنية طبية جديدة لعلاج دوالى الرحم بالمجمع الطبى بالإسماعيلية

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن نجاح جديد بمجمع الإسماعيلية الطبي التابع للهيئة بمحافظة الإسماعيلية، شملت إدخال تقنية الحقن الوريدي عن طريق القسطرة التداخلية لعلاج أمراض دوالي الرحم والحوض للمنتفعات بالتأمين الصحي الشامل.

وأشارت هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، إلى أن عملية الحقن الوريدي عن طريق القسطرة التداخلية، تعد من أحدث التقنيات المستخدمة لعلاج دوالي الرحم والحوض من خلال عمل فتحة صغيرة في الجلد لا تتعدى 2 مم، وإتمام العمليات بنجاح، كما أنها لا تؤثر على فرص الحمل والإنجاب ولا تحتاج فيه المريضة تناول العلاج الهرموني، وبذلك تتفادى آثاره الجانبية.

وتابعت أنه تم إجراء أول عملية علاج دوالي متضخمة بالرحم والحوض باستخدام الحقن الوريدي عن طريق القسطرة التداخلية بنجاح لمريضة تبلغ من العمر 32 عامًا، وعلاجها من آلام شديدة بالحوض خاصة مع الوقوف أو الجلوس لفترات طويلة، وذلك بالمجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأضافت أنه أجريت العملية للمريضة على يد فريق من أمهر خبراء الأشعة والقسطرة بالمجمع، الذي ضم كلًا من د. أحمد عوض بيصار، أستاذ الأشعة، د. محمد عبدالسلام، رئيس قسم الأشعة، د. إبراهيم شكري، أخصائي الأشعة، وبمعاونة فرق العمل من مشرفي القسطرة والتمريض وفنيي الأشعة بالمجمع، وتحت إشراف د. قطب السيد، مدير المجمع الطبي بالإسماعيلية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، أن مجمع الإسماعيلية الطبي يقدم خدمة طبية متميزة على أعلى مستوى مطابق للمعايير العالمية لمنتفعي التأمين الصحي الشامل بالمحافظة، وأنه ضمن المنشآت الصحية التابعة للهيئة والتي تعمل على ضبط وتنظيم وتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالإسماعيلية ومدن القناة، لافتًا إلى أنه ترتكز منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية على 66 منشآة صحية منها 54 مركزًا ووحدة طب أسرة، بالإضافة إلى 12 مستشفى.