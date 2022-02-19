السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لجلسة 21 مارس.. تأجيل محاكمة عصابة الابتزاز الإلكتروني بالمحلة الكبرى

محكمة
محكمة

قررت محكمة جنايات المحلة الكبرى، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 5 متهمين شكلوا عصابة الابتزاز الإلكتروني، بينهم سيدات، لجلسة 21 مارس القادم، لتنفيذ طلبات المدعين بالحق المدني بالاستعلام عن الخط المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وضم صورة من محضر الجنحة رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية وأوراق التحقيق في التفتيش القضائي مع المجني عليه الثاني في الشكوى المقدمة من المتهمة الأولى.

يذكر أن المحكمة قد عقدت اليوم أولى جلساتها، وطالب دفاع المدعين بالحق المدني بالاستعلام عن الخط المحمول المستخدم في ارتكاب الجريمة، وضم صورة من محضر الجنحه رقم 83 لسنة 2021 جنح اقتصادية وأوراق التحقيق في التفتيش القضائي مع المجني عليه الثاني في الشكوى المقدمة من المتهمة الأولى.

وطالب دفاع المجني عليها الثالثة في القضية باستكمال إجرءات التحقيق، فيما يخص تحقيقات النيابة العامة مع المتهمين أو التمكن من ضبطهم، بعرض المتهمين برفقة دفاعهم على اتحاد الإذاعة والتليفزيون لأخذ البصمة الصوتية لهم رفقة الأحراز المتحفظ عليها في الأوراق.

فيما طالب دفاع أحد المتهمين بسماع شهود الإثبات والتصريح من المحكمة لمديرية أمن الغربية بشأن الشكاوي المقدمة في حق شاهد الإثبات الثاني بتواريخها، وما انتهت إليه هذه الشكاوى.

كما طالب محامي المتهم الثاني بالتصريح باستخراج صورة طبق الأصل من الجناية رقم 14895 لسنة 2020 جنايات قسم ثان المحلة والمقيدة برقم 2318 كلي شرق طنطا، بالحكم الصادر وصوره طبق الأصل من القضية 1009 لسنه 2021 جنح اقتصادية، وكذلك ضم التحقيقات بوزارة الداخلية مع المجني عليه.

وزارة الداخلية المحلة الكبري عبد الواحد إلكتروني اتحاد الاذاعة والتلفزيون اليوم السبت النيابة العامة مديرية أمن الغربية محاكمة المتهمين تأجيل محاكمة

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