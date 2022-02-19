مهرجان أسوان للثقافة والفنون يواصل فعالياته بمراكز ومدن المحافظة

واصل مهرجان أسوان الدولى للثقافة والفنون فى دورته التاسعة فعالياته المتنوعة بتقديم العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية التى انطلقت فى 15 فبراير الجارى وسط مشاركة 18 فرقة دولية ومحلية لتختتم الفعاليات في صباح تعامد الشمس على وجه الملك رمسيس الثانى بمعبدى أبو سمبل في 22/2/2022.

وأشاد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان بجهود وزارة الثقافة بقيادة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، وبإشراف الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة هشام عطورة لمشاركتها الفعالة فى تنفيذ وإنجاح فعاليات مهرجان الثقافة والفنون الذى تحتضنه أسوان.

وأكد محافظ أسوان أن هناك أهمية لهذا الزخم الفنى والثقافى فى زيادة الترويج والتسويق السياحى لعاصمة الثقافة والاقتصاد والشباب الأفريقي، علاوة على المساهمة فى إثراء الوعى الثقافي والفنى وإدخال البهجة والسرور لدى الأهالي والمواطنين وغيرهم من السائحين والزائرين لأسوان.

من جانبه، أشار المخرج هشام عطوة على إستمرار تنظيم العروض والفقرات الفنية والإستعراضية التى تقدمها فرق الفنون الشعبية المشاركه بالمهرجان حيث شهد مسرح فوزى فوزى فعاليات إفتتاح المهرجان ، فيما تواصل الفرق الفنية تقديم عروضها الفنية المتنوعة فى 12 قصر ثقافة وموقع ثقافى بمختلف المراكز والمدن على مدار أيام المهرجان.