الكشف وتوفير العلاج لأكثر من 1400 مواطن ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم السبت، إنه تم الكشف وتقديم العلاج لعدد 1488 حالة وتوفير 667 نظارة طبية وتحويل 127 حالة للمستشفيات لتلقى العلاج، ضمن فعاليات القافلة الطبية لعلاج أمراض العيون والتي نظمها صندوق تحيا مصر في إطار المبادرة الرئاسية نور حياة التى تستهدف إجراء الكشف الطبي على المواطنين لعلاج أمراض العيون والحد من ضعف وفقدان الإبصار.

جاء ذلك خلال لقائه بهاني الجويلي رئيس مركز بني سويف، لاستعراض تقرير نتائج القافلة الطبية التي نظمها صندوق تحيا مصر "الخميس الماضي" بقرية أهناسيا الخضراء، بالتعاون مع بنك الشفاء المصري والبنك الأهلي المصرى وشهدت إقبالًا من المواطنين للاستفادة من خدمات القافلة التي تستهدف علاج أمراض العيون ومكافحة مسببات العمي وضعف وفقدان الإبصار، وتوفير العلاج وتحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات في العيون بالمستشفى العسكري.

وأكد المحافظ أن المبادرة الرئاسية تمثل نموذجًا رائدًا في هذا المجال، وتستهدف إجراء المسح الطبي لأمراض العيون، والتي تعمل من خلال عدة محاور تتضمن الكشف المبكر، لتجفيف منابع الإعاقة البصرية، بجانب توفير العلاج والأدوية أو الجراحات الطبية المطلوبة في علاج بعض الحالات، ويعتبر هذا دعمًا مجتمعيًا نوعيًا خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.

بالإضافة إلى أن المبادرة تعتبر مثالًا يحتذى به في مجال المساهمة المجتمعية في المجالات التنموية والخدمية المتعددة، مثمنًا الدور الكبير والجهود المثمرة لصندوق تحيا مصر في جوانب التعاون مع الدولة لتحسين مستوى الخدمة الصحية.

وأضاف المحافظ أن هذه المبادرة تأتي ضمن سلسلة المبادرات التي يطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي في المجالات الحيوية، خاصة في الصحة مثل مبادرة 100 مليون صحة، وصحة المرأة التي تستهدف تجفيف منابع المرض وتوفير الرعاية الصحية المناسبة، لافتًا إلى أن المحافظة لن تألو جهدًا فى التعاون مع كل الجهات في القطاعات الخدمية والتنموية بما يعود بالنفع على أبناء المحافظة، خاصة الفئات الأولى بالرعاية.

وأشار "الجويلي" إلى أنه تنفيذًا لتكليفات المحافظ د. محمد هاني غنيم، تم تفقد ومتابعة سير فعاليات القافلة ـ للاطمئنان على توفير كل التيسيرات اللازمة لتسهيل عملها، بداية من الإعلان عن موعد ومكان عقدها وتيسير انتقال المواطنين إليها للكشف وصرف العلاج اللازم، لضمان الاستفادة من خدمات القافلة والتي تتكامل مع المشروعات التي تنفذها الدولة ضمن مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصري.

وأوضحت مي الدهشوري منسق صندوق تحيا مصر ببني سويف، أن القافلة توفر كشف الرمد للمواطنين، وتحويل الحالات التي تستلزم إجراء عمليات المياه البيضاء إلى مستشفى بني سويف العسكري، بالإضافة إلى صرف العلاج والنظارات الطبية من داخل القافلة بالمجان.