شيكابالا والجزيرى يقودان هجوم الزمالك ضد ساجرادا الأنجولى

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق المقرر له مواجهة فريق ساجرادا الأنجولي في الجولة الثانية بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا التي تنطلق في السادسة مساء اليوم السبت.

وضم التشكيل كلًا من:

محمد أبوجبل في حراسة المرمى.

في الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وأحمد فتوح.

في الوسط: إمام عاشور ومحمد عبدالغني ويوسف أوباما ومحمود عبدالرازق شيكابالا ورزاق سيسيه.

في الهجوم: سيف الجزيري.

ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد عواد ومحمد عبدالشافي وعبدالله جمعة ومحمد طارق وماجد هانى وإسلام جابر وعمر السعيد ومحمد أوناجم وأشرف بن شرقي.