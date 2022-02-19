محافظ الفيوم يتفقد رفع تراكمات مياه الأمطار من الشوارع

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، كما تابع مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وغرفة العمليات المركزية بالديوان العام تداعيات ظروف الطقس غير المستقر التي تشهدها المحافظة، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد التوني معاون المحافظ، وأحمد شاكر رئيس مركز ومدينة الفيوم.



شملت جولة المحافظ الميدانية شوارع سعد زغلول، والنبوي المهندس، وجمال عبد الناصر، وأحمد شوقي، إضافة إلى منطقتي المسلة والسواقي، حيث تفقد المحافظ سير العمل بمعدات كسح وشفط مياه الأمطار، التابعة لمجلس المدينة وشركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، كما اطمأن على توزيع فرق العمل بكافة أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز.

ولفت "الأنصاري"، إلى انعقاد غرفة العمليات المركزية بالمحافظة على مدار الساعة، منذ إعلان هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس غير المستقر، مشيرًا إلى أن الغرفة على تواصل دائم مع كافة المديريات والقطاعات الخدمية ومجالس المدن، لاستقبال شكاوى المواطنين، بهدف التدخل الفوري، حفاظاً على سلامة الجميع.

كما تابع المحافظ مع مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي، ومجالس المدن، أعمال رفع مياه الأمطار من الشوارع، لتسهيل حركة المشاة والسيارات، مشددًا على جاهزية فرق التدخل السريع لمواجهة الظروف الطارئة أو انقطاع الكهرباء أو انسداد خطوط الصرف الصحي.

ولفت المحافظ إلى استمرار رفع درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بكافة القطاعات والمديريات ومجالس المدن، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة، لمواجهة ظروف الطقس غير المستقر، مشيراً إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تستقبل شكاوى المواطنين على الأرقام 2168041، و2168042، و2168043.

وكان قد استقبل الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برافين ٦جراوال، مدير برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجالات التعليم، وتمكين المرأة، ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية.

حضر اللقاء، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، والأستاذة آلاء زهيري مسئول الشراكات ببرنامج الأغذية العالمي، والأستاذ أشرف أديب مسئول برامج تحسين سبل المعيشة، والأستاذة نيفين صامويل المسئول الميداني للبرنامج.

واستعرض محافظ الفيوم، خلال الاجتماع، جهود الدولة لتمكين المرأة ودعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، ومنها صيد الأسماك لما تتميز بها المحافظة من بحيرات طبيعية، طالباً مدير برنامج الأغذية العالمي بالمشاركة أكثر في تلك المجالات، فيما أوضح مدير برنامج الأغذية العالمي مجالات عمل البرنامج الحالية والمستقبلية بمحافظة الفيوم، في مجالات التعليم- تمكين المرأة المعيلة- دعم مشروعات الحرف اليدوية والتراثية، وأعرب عن ترحيبه بتوسيع أطر التعاون مع المحافظة في تنفيذ أنشطة أخرى، مع التركيز على دعم الحرف اليدوية والمجالات القائمة على حرفة صيد الأسماك، بهدف تمكين السيدات من الاستدامة في مشروعاتهن، بما يضمن لهن فرص عمل والنهوض بمستوى معيشتهن.