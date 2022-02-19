وفد من كنيسة رابطة القدس يزور الكنيسة الأرمينية بمصر

قام وفد من كنيسة رابطة القدس القبطية الأرثوذكسية بزيارة للكنيسة الأرمينية الشقيقة بمصر.

ترأس الوفد نيافة الأنبا أنطونيوس مطران الكرسى الأورشليمى ومعه أبونا متاؤس الأنطونى وأبونا فيلوباتير صدقى والأرشدياكون بيشوى والأستاذ وليم فؤاد.

وتتمثل الكنيسة الأرمينية فى المطران أشود مانتسكيان مطران الأرمن الأرثوذكس فى مصر فهو من ناحية المدبر الروحي للطائفة، ومن ناحية أخرى يرعى شئونها الإدارية ويمثلها أمام الجهات الرسمية، إذ تتمتع الطائفة الأرمينية بوضع قانوني فريد فى الدولة المصرية فهي مسجلة قانونًا كطائفة دينية وليست جالية أجنبية.

وأكد المطران أشود أن طائفة الأرمن الأرثوذكس فى مصر تبلغ 7 آلاف نسمة موزعين على القاهرة والإسكندرية، يخضعون لقوانين الكنيسة إذ يحظى مطران الأرمن الأرثوذكس بعلاقات جيدة مع باقى الكنائس، ووفقًا لما يقوله كل الكنائس تعتبر أسرة مسيحية واحدة، ونتبادل الزيارات فى المناسبات مع كل الطوائف، لأن هناك قضايا وإشكاليات مشتركة، ونستفيد من خبرات بعضنا البعض، وبهذه الطريقة نحافظ على العلاقات بيننا.

وتحتفل الكنيسة الأرثوذكسية الأرمينية بعيد الميلاد المجيد بالتقويم الشرقي مثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بينما يحتفل الأرمن الكاثوليك بالعيد في الخامس والعشرين من ديسمبر، وقد تبادلوا خلال الزيارة بعض الصور والهدايا التذكارية لهذه الزيارة.