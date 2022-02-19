أمير المصرى يواصل تصوير دوره فى الجزء الثالث من مسلسل «الاختيار»

يواصل الفنان الشاب أمير المصري تصوير دوره في الجزء الثالث من المسلسل الملحمي “الاختيار” والمقرر عرضه في شهر رمضان المقبل 2022.

وبدأ أمير المصري تصوير دوره في العمل خلال الأيام القليلة الماضية، حيث يلعب دور مهما خلال الأحداث من خلال شخصية احد أبناء قيادات جهاز المخابرات الذي تحاول جماعة الإخوان المسلمين استقطابه لمعرفة عدد من التفاصيل الخاصة عن والده وجهاز المخابرات.

وبدأ أمير المصري تصوير دوره ببعض مشاهد المظاهرات التي جمعته بالفنان محمود البزاوي و الفنان شريف خير الله.

وقال أمير المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه سعيد بالانضمام إلى مسلسل بحجم مسلسل الاختيار وشرف له العمل مع هذه النخبة من النجوم الذي يشرف للمرة الأولى بالوقوف أمامهم، مؤكدا أنه لم يتردد للحظة واحدة في قبول الدور بعد أن وقع عليه الاختيار من قبل المخرج بيتر ميمي للمشاركة في العمل.

على جانب آخر يشارك أمير المصري في مهرجان أسوان لأفلام المرأة بمسابقة الفيلم القصير بفيلم "1+1" وهو من تأليف و إخراج آلاء محمود، و بطولة أمير المصري، و سارة عبد الرحمن، و تدور أحداث الفيلم من خلال فتاة تمشي في مدينة مدمرة بحثًا عن الطعام و تشاهد المدينة وكأنها تراها للمرة الأولى، يلفت انتباهها حلّة و فستان زفاف يظهران في نافذة أحد المتاجر ثم ترى لافتة مطعم فتدخله و تجد بعض الأطعمة المعلبة، فتفاجأ أن أحد أفراد جيش العدو يتواجد هناك.

ويعرض لأمير المصري حاليا بدور العرض السينمائي في مصر فيلم “ريتسا” و الفيلم لأعمال السينما الرومانسية و هو من بطولة عائشة بن أحمد و محمود حميدة و مي الغيطي ومن تأليف معتز فتيحة و إخراج أحمد يسري.