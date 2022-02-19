حملات مكبرة لكسح مياه الأمطار من شوارع قرى ومراكز دمياط

وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، برفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ التى تتعرض لها المحافظة، صاحبها سقوط أمطار غزيرة على أغلب الأنحاء، كما أكدت على انتشار سيارات كسح مياه الأمطار وتمركزها بالمناطق التي تتعرض لتجمعات المياه، لرفعها فورا لتحقيق السيولة المرورية وحركة المشاة.

وفي هذا السياق، أكدت محافظ دمياط على الوحدات المحلية بضرورة التنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى والتواجد الميداني للإشراف المباشر على تلك الأعمال لحين تحسن الأحوال الجوية، مشيرة إلى أنه يتم متابعة الموقف على مدار الساعة من خلال غرفة العمليات الرئيسية المنعقدة بديوان عام المحافظة.

هذا وقد أعلنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة عن رفع حالة التأهب وتواجد المعدات والأطقم الفنية للتعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية.

شهدت محافظة دمياط اليوم السبت سقوط أمطار غزيرة على شوارع المحافظة، حيث تسببت الأمطار في غرق بعض الشوارع في المحافظة وتعطيل حركة السير نسبيا في المدن والقرى، وتم إخطار الوحدات المحلية للمراكز والمدن للتعامل مع الأمطار، كما تسبب ارتفاع مستوى الأمواج وشدة الرياح في تعطل حركة الصيد بسبب تعذر تحرك رحلات الصيد من بوغاز عزبة البرج ذهابا وعودة.

وفي سياق متصل تحركت حملات مكبرة من الوحدات المحلية للمراكز والمدن في محافظة دمياط لرفع تجمعات مياه الأمطار من الشوارع بمعدات وسيارات الوحدة ومتابعة عمل محطات الرفع وبالوعات صرف المطر، وذلك إثر موجة سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، ويستمر العمل حتى انتهاء النوّة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم.

وفي هذا السياق، أشارت "المحافظ" إلى استمرار حالة التأهب بجميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع أي تداعيات قد تحدث نتيجة سوء الأحوال الجوية، إلى جانب انتشار سيارات كسح مياه الأمطار لرفع تجمعات المياه بالطرق والشوارع الرئيسية و الجانبية لتيسير الحركة المرورية والمشاة.