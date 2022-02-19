كيف تجعل امرأة برج الحوت تحبك بسهولة؟

تتميز امرأة برج الحوت بأنها عاطفية للغاية ولديها جانب إبداعي وهي أيضًا رومانسية جدًا، لذلك إذا كنت ترغب في جذبها، فلابد من التعرف على سماتها.

ونستعرض في السطور التالية طرق جعل امرأة برج الحوت تقع في حبك بسهولة.

أظهر لها أنك مهتم حقًا

الشرط الأول لجعل امرأة برج الحوت تقع في حبك هو أصالة مشاعرك، والتحدث معها شيء واحد لأنه يمكنك وشيء آخر تمامًا التحدث إليها لأنك تريد ذلك حقًا. المرأة الحوت ذكية جدا وبديهية.

لا تكذب عليها أبدا

للحصول على امرأة برج الحوت تلتزم، عليك أن تكون صادقًا تمامًا، وأنت تحاول جذب امرأة برج الحوت، مما يعني أنك تحاول جذب شخص يتذكر أدق التفاصيل حول أي شيء يقوله أي شخص قد تعتقد أنه من المقبول أن تكذب بشأن تفضيلاتك واهتماماتك حتى تنجذب إليك، ولكن بعد شهور، ستلاحظ مهاراتها في الملاحظة الأكاذيب البيضاء التي أخبرتها بها في الماضي بسهولة.

لجذب امرأة برج الحوت كن مضحكا

الدعابة الذكية المرأة الحوتية تدور حول ذلك! خلاصة القول لكيفية الحفاظ على اهتمام امرأة برج الحوت هي جعلها تضحك إذا كنت تريد إغواء امرأة برج الحوت، فاعمل على حس الفكاهة لديك وستكون مهتمة حقًا.

كن مستقرا مع عواطفك

افهم أن برج الحوت هو علامة مائية، مما يعني أن المرأة الحوت تمر بتقلبات عاطفية متعددة، و إذا كنت ترغب في جذب امرأة برج الحوت، فأنت بحاجة إلى أن تكون أكثر استقرارًا مع عواطفك. تصرف ناضج وتعامل مع تقلبات مزاجها.

الردود السريعة أمر لا بد منه

هذا لجميع أولئك الذين يتساءلون عن كيفية إرسال رسالة نصية إلى امرأة برج الحوت إذن ما هي قواعد مراسلة امرأة برج الحوت؟ أفضل طريقة هي الاستمرار في التحدث معها عن كل شيء، واسألها كيف كان يومها، واستمع إليها إذا كان عليها الصراخ، واستمر في مراسلتها كثيرًا.

حفزها بقدر ما تستطيع

المرأة الحوت طموحة جدا! بطريقة ما، لقد ولدوا قادة للحصول على امرأة برج الحوت تلتزم، تحتاج إلى تحفيزها باستمرار ودعمها في أهدافها، وادفعها لتتخطى حدودها وأظهر لها مدى صدقك تريدها أن تنمو وكيف ستكون معها خلال كل مساعيها الكثيفة والرقيقة.

استمع إليها حقًا

لا يمكنك جذب امرأة برج الحوت إذا لم تستمع إلى ما تقوله، وعادة ما تكون النساء الحوت ثرثارة للغاية، وسيتحدثون عن مجموعة من الموضوعات التي تتراوح من أهداف أحلامها إلى كيف رأت رجلاً يسير في الشارع بشم غريب.

تحدث عن أي شيء وكل شيء يشارك

النساء الحوت متحدثات رائعات، لكنهن أيضًا مستمعات رائعة تحدث معها عن كل شيء فلن تندم على لحظات الضحك أو التحريض على الأحاديث. تتمتع المرأة الحوتية بالقدرة على إظهار جانب من نفسك لم تتخيله أبدًا، ولكن من أجل ذلك، تحتاج إلى التحدث معها حول كل ما يدور في ذهنك.

الهدايا المدروسة أمر لا بد منه

تعتبر المرأة الحوتية رومانسية للغاية، مما يعني أنها تبحث عن شيء ليكون رومانسيًا للغاية أيضًا لا يمكنك فقط أن تكون لطيفًا مع كلماتك وآمل أن تكون قادرًا على جذب امرأة برج الحوت يجب أن تكون مفتونًا بها تمامًا وأن تستمر في تقديم هدايا مدروسة لها بناءً على ذلك.

وفر لها الأمن

لا تستطيع المرأة الحوتية أن تتحمل الشعور بعدم الأمان إنها تكره الشك في نواياك لا تمنحها أبدًا فرصة للسير في هذا الطريق، وإلا فلن تحظى بفرصة خلال مليون عام لجذب امرأة برج الحوت.