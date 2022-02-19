برع في الأدوار الصعيدية.. من هو الفنان عبدالعاطى صالح الذى توفى اليوم؟

له العديد من الأدوار المتميزة التي استطاعت أن تكشف قدرته البارعة على التمثيل، ورغم ذلك لم يشتهر كثيرًا، كأقرانه من الممثلين في مختلف جيله، هذا هو الفنان عبدالعاطي صالح، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، وذلك بعد صراع مع المرض بالأيام الماضية عن عمر يناهز الـ58 عامًا، ومن المقرر تشييع جنازته اليوم السبت من مسقط رأسه.

وترصد "الدستور" أبرز المعلومات عن الفنان عبد العاطي صالح.

ولد عبد العاطي صالح في قرية أبو المطامير في محافظة البحيرة.

انخرط عبد العاطي صالح بالوسط الفني من خلال العمل بالأعمال الإذاعية.

جاء أول أعمال عبد العاطي صالح التليفزيونية من خلال مشاركته في مسلسل الفدان الأخير، وذلك عام 1988، وبعدها توالت عليه الأعمال التلفزيونية.

تعد مسيرة عبد العاطي صالح الفنية ليست بالكبيرة، فعدد أعماله وصل إلى ما يزيد على 35 عملًا فنيًا.

برع عبد العاطي صالح كثيرًا في الأدوار الصعيدية حيث أداه في عدد من أعماله من بينهم نسر الصعيد، وسلسال الدم، وغيرهما.

وشارك عبد العاطي صالح في عدد من الأعمال التلفزيونية الناجحة من بينها "عائلة الحاج متولي"، و"السيرة العاشورية- الحرافيش"، و"الإمام عبده"، و"كناريا وشركاه".

ويعد آخر أعمال عبدالعاطي صالح الدرامية هو "سلسال الدم"، والذي تم عرضه عام 2018، وأيضًا مسلسل "نسر الصعيد" والذي تم عرضه في العام نفسه.

لم يشارك عبدالعاطي صالح في الأعمال السينمائية على مدار مسيرته الفنية.

جدير بالذكر أن عبد العاطي صالح برع في الأدوار الصعيدية وأصبح من القليلين الذين نجحوا في تأدية أدوار الرجل الصعيدي، حيث أداه في عدد من الأدوار، كما أن آخر أعماله الفنية على مسرح البالون وهو العرض المسرحي «ساحر الأحلام» من إخراج حسام عطا.