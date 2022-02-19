ارتفاع أعداد ضحايا حادث مدخنة ميت غمر إلى 4 متوفين و6 مصابين

عثرت قوات الإنقاذ والدفاع المدنى بميت غمر على جثة جديدة تحت أنقاض المدخنة التى سقطت صباح اليوم، وأدت إلى مصرع 4 وإصابة ستة آخرين.

وتم العثور على الجثمان بعد رفع مجموعة من الأنقاض، وما زال البحث مستمرا عن ضحايا جدد.

يذكر أنه لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب ستة آخرون فى انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية مركز ومدينة ميت غمر.

تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبونبهان التابعة لمركز ميت غمر، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

وانتقل العميد عمرو فكرى رئيس مدينة ميت غمر، إلى مكان الحادث، ووجّه بتقديم المساعدات الفورية إلى المصابين، ومعرفة أسباب الحادث، وجارٍ رفع الأنقاض من مكان الحادث، والكشف عن إذا كان هناك مصابون آخرون، وكلف رئيس المدينة بكشف أسباب انهيار المدخنة.

أما عن أسماء ضحايا ومصابى حادث سقوط مدخنة مصنع الطوب بقرية أبونبهان التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، أسماء الوفيات: "إبراهيم مصطفى أبوزيد سمنود السن 26، حمادة إبراهيم عمارة، مقيم بقرية كوم النور، السن 32 سنة، سحر سمير أحمد القيامة، مقيمة بقرية كفر سرنجا 36"، أسماء المصابين: "أحمد محمد الشربينى، مقيم بقرية أبونبهان، السن 31، وعمرو رزق سليمان، مقيم بقرية دنديط، السن 43، وخالد أحمد شعبان، مقيم بقرية أبونبهان، السن 46، عبدالهادى عتمان، كفر سرنجا، السن 42، محمد سمير محمد دقاد، السن 36، زوبة محمد جلال ميت غمر، السن 43".