الكوميديان الشاب محمود السيسي ينشر صور لقائه مع أحمد حلمي: أعجب بفيديوهاتي

نشر الفنان الشاب محمود السيسي صور لقائه بالفنان أحمد حلمي بناء على طلب منه بعد إعجابه بفيديوهاته التي ينشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

أحمد حلمي يقابل محمود السيسي

ونشر السيسي صورا من اللقاء بحلمي وعلق عليها بـ “مشوار طويل من سهر وتعب وحلم مش باين له ملامح وفيدوهات مبتجبش 10 مشاهدات على بعض لحد مجت اللحظة اللي واحد من أهم نجوم صناعة الكوميديا يبقي بيتفرج عليك وبيتابعك وبيحبك”.

وتفاعل عدد كبير من محبي الكوميديان الشاب ومتابعيه وايضا محبي الفنان أحمد حلمي الذي يداوم على دعم المواهب الشابة دائما في أكثر من مناسبة.

وكان اللقاء في كواليس فيلم "العيل" بطولة النجم أحمد لحمي وعدد كبير من النجوم حيث قارب على الانتهاء تماما من التصوير للعرض خلال عيد الفطر القادم وسط منافسة كبيرة مع عدد كبير من الأفلام.

ويكثف المخرج محمد شاكر خضير ساعات تصوير الفيلم للانتهاء منه خلال شهر الشهر المقبل خاصة وإن عدد من أبطال الفيلم يرتبطون بتصوير أعمال أخرى سيتم عرضها خلال شهر رمضان المقبل.

فيلم "العيل" يشارك فى بطولته الفنان عمرو عبد الجليل والفنانة نسرين أمين وروبي ونور إيهاب وأحمد مالك بجانب حلمي، والعمل من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

ويُعد«العيل»، التجربة السينمائية الثانية للمخرج محمد شاكر خضير، بعد فيلم «هاتولي راجل» الذي قدمه في عام 2013، فيما قدم خلال السنوات الماضية، عدد من المسلسلات الهامة مثل «طريقي» للنجمة شيرين عبد الوهاب، و«جراند أوتيل» للنجم عمرو يوسف، و«حتى لا تطفىء الشمس» للنجمة ميرفت أمين، وأخيرًا مسلسل «في كل أسبوع يوم جمعة» بطولة منة شلبي وآسر ياسين.