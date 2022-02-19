غدًا.. عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل «اللعبة»

تبدأ غدا الأحد عرض أولى حلقات الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة” بطولة هشام ماجد وشيكو على إحدى المنصات الإلكترونية.

وكانت الشركة المنتجة لمسلسل “اللعبة 3” قد طرحت البرومو الدعائي للعمل عبر صفحاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي وحقق البرومو نسبة مشاهدة مرتفعة.

وقام نجوم العمل بالترويج له عبر حساباتهم الخاصة عن طريق طرح البرومو أو نشر الأفيشات الخاصة بالمسلسل.

ويواصل المخرج معتز التوني تصوير المشاهد النهائية من المسلسل في اللوكيشن الرئيسي للعمل بمدينة السادس من أكتوبر ويتبقى لفريق عمل المسلسل اسبوع واحد فقط للانتهاء من تصوير المسلسل بالكامل ويواصل المخرج معتز التوني مونتاج الحلقات بالتزامن مع التصوير حيث انتهى من مونتاج ما يقرب من ثلثي حلقات العمل.

وطرحت الشركة المنتجة للجزء الثالث من مسلسل “اللعبة 3” اكثر من بوستر دعائي للعمل.

وجمع البوستر الأول جميع أبطال المسلسل بينما تصدر البوستر الدعائي الثاني بطلي العمل شيكو وهشام ماجد.

ويحمل الجزء الثالث من مسلسل “اللعبة” عنوان “اللعب مع الكبار” ويتكون من 30 حلقة.

ويشهد الموسم الجديد من مسلسل اللعبة مفاجأت عديدة في علاقة ويسو ومازو بتطبيق اللعبة الذي يطلب منهم تحديات اكبر لتحقيق أهدافه.

وانضم للجزء الثالث من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم،من مسلسل "اللعبة" عدد من النجوم، منهم محمود حافظ، كما انتهى دور النجمة رانيا يوسف بانتهاء الجزء الثاني من المسلسل ولن تظهر خلال أحداث الجزء الثالث.

مسلسل "اللعبة 3" من بطولة كلٍ من: شيكو، هشام ماجد، محمد ثروت، أحمد فتحي، مي كساب، ميرنا جميل، بيومي فؤاد، سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، والمسلسل من تأليف فادي أبوالسعود وأحمد سعد والي، وإخراج معتز التوني، وإنتاج ليليان شوقي.

وتدور أحداث "اللعبة 3" في إطار كوميدي، حيث يظهر هشام ماجد وشيكو بشخصياتهما الحقيقية في البداية، وهما يرفضان تقديم جزء جديد من مسلسل "اللعبة"، ولكنهما يوافقان بعد رفع أجرهما، لكنهما يكتشفان أنها خدعة ولعبة فيقرران العودة والانتقام.

وعُرض الجزء الأول من المسلسل في عام 2020، و دارت قصته حول "وسيم" و "مازو" و قصة تورطهما مع تطبيق يُسمى "اللعبة" لتنفيذ العديد من التحديات ضد بعضهما البعض، بينما عرض الموسم الثاني في عام 2021 بعنوان "اللعبة 2"، و تضمن عودة الثنائي مجددًا لتحديات جديدة.