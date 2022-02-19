«الصحة»: خفض مدة الحصول على جرعة اللقاح التنشيطية إلى 3 أشهر

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة والسكان، إن الوزارة تسعى لحماية كافة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا، خاصة فئة كبار السن لحمايتهم من المضاعفات الناتجة عن الإصابة بالفيروس.

وأعلن عبدالغفار، لـ"الدستور"، عن إصدار قرار بتخفيض مدة الحصول على الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح كورونا إلى 3 أشهر بدلاً من 6 أشهر، وذلك لفئة المواطنين ممن هم فوق سن الـ65 عاما.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أنه سيتم تطبيق القرار خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن القرار يهدف لتوفير الحماية الكاملة لكبار السن والحفاظ على رفع حالتهم المناعية في مواجهة الفيروس.

وأكد أن القرار لا يعنى تطبيق جرعات تنشيطية كل 3 أشهر لكبار السن، لافتاً إلى أن القرار ينطبق فقط على الجرعة التنشيطية الثالثة، مناشداً المواطنين ضرورة الحصول على لقاحات فيروس كورونا، لافتاً إلى أن اللقاح آمن ويقدم فاعلية كبيرة في مواجهة الفيروس.

وأعلن عن استقبال شحنة جديدة لمطار القاهرة الدولى تقدر بـ2 مليون و158 ألفًا و650 جرعة من لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا، غداً الأحد، لتعزيز المناعة المجتمعية ضد الفيروس ومتحوراته.

وأشار إلى أنه تم استهلاك نحو 67 مليونًا و744 ألفًا و500 جرعة أولى وثانية من اللقاحات حتى الآن، لافتًا إلى أن هناك فائضا حوالى 73 مليون جرعة متاحة فى مراكز اللقاحات، مشيراً إلى وصول المزيد من الجرعات من لقاحات فيروس كورونا خلال الفترة المقبلة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

