سقوط أمطار غزيرة على مدينة نصر (صور)

شهدت بعض المناطق بمحافظتي القاهرة والجيزة سقوط أمطار غزيرة في ساعات الظهيرة من اليوم السبت، خاصة منطقة مدينة نصر التابعة لمحافظة القاهرة، والتي بدأت منذ صباح اليوم وزادت حدتها في ساعات الظهر، صاحبها انخفاض درجة الحرارة ورياح شديدة، وسط حالة من السيولة المرورية، وانسياب حركة السيارات في جميع الطرق، وسط انتشار الخدمات المرورية.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، مائل للبرودة على شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء، وذلك حتى نهاية الأسبوع.

وقال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن الطقس غير مستقر ويشهد ذروته اليوم مع سقوط حبات من البرد على بعض المناطق، وتسقط الأمطار على مطروح وشمال الصعيد مصحوبا بسحب رعدية على كافة محافظات شمال البلاد وشمال الصعيد، وتمتد إلى محافظات البحر الأحمر وسيناء.

وأضاف مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية أن الطقس يبدأ في الاستقرار يوم الأحد، مع وجود رياح على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، وسقوط أمطار خفيفة على معظم المحافظات.

«خلايا رعدية»

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن أن الخلايا الرعدية تؤثر بقوة على القاهرة الكبرى وشرق البلاد، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة تغزر أحيانا وتكون مصحوبة بحبات البرد على بعض المناطق.

«حدة المطر»

وقالت الأرصاد إن هناك حالة من ازدياد حدة الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى وشرق البلاد؛ حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، يتخللها بعض الخلايا الرعدية على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والدلتا ومدن القناة والسواحل الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون متوسطة تغزر أحيانا على بعض المناطق، ومن المتوقع أن تتقدم لتشمل مناطق متفرقة من سيناء مع تقدم الوقت.

«منخفض جوى»

وكشفت الأرصاد عن أن هناك حركة لمنخفض جوى تصاحبها حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية على مناطق متفرقة من البلاد، مع استمرار تكاثر السحب الرعدية الممطرة على الإسكندرية وسواحل شمال الدلتا ومناطق من السواحل الشرقية (دمياط- بورسعيد).

ومن المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت، لتشمل مناطق متفرقة من الدلتا والوجه البحرى والقاهرة الكبرى ومدن القناة وسيناء ومناطق من شمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تزداد حدتها على بعض المناطق.