السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق مع خادمة وزوجها بتهمة سرقة مجوهرات بالقاهرة الجديدة

التحقيق
التحقيق

تباشر نيابة القاهرة الجديدة، التحقيق مع خادمة وزوجها بتهمة سرقة مجوهرات شقة شخص تعمل لديه بالقاهرة الجديدة.

واعترفت خادمة بالاشتراك مع زوجها في سرقة شقة شخص تعمل لديه بالقاهرة الجديدة، حيث تركت الباب مفتوحًا لزوجها، فدخل منه وسرق المجوهرات.

وتلقى قسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من (أحد المواطنين- مقيم بدائرة القسم)، باكتشافه سرقة (مشغولات ذهبية) من داخل مسكنه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة في الواقعة، وتبيَّن أنها بحيازة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" مقيم بمحافظة الغربية)، وأنه وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجته "تعمل طرف المجني عليه".

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وأقرت الزوجة بأنها نظرًا لطبيعة عملها طرف المجنى عليه وعلمها باحتفاظه بمشغولات ذهبية بمسكنه اتفقت مع زوجها على ارتكاب الواقعة، حيث قامت بترك أحد أبواب المسكن مفتوح وتمكنت والمتهم الثانى من الاستيلاء على المسروقات باستخدام السيارة المُشار إليها، تم بإرشاد هما ضبط كل المسروقات بمسكنهما، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة فتم حبسهما.

خادمة زوجها سرقة شخص تعمل القاهرة الجديدة سرق المجوهرات التجمع الاول السيارة المستخدمة

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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