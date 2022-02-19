السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الإمارات: ماضون فى جهود دعم التقدم والإنجاز بالعمل المناخى

الإمارات
الإمارات

أكد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغيّر المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر اليوم السبت، أن الإمارات ماضية في جهودها لدعم التقدم والإنجاز في العمل المناخي من خلال القيام بدور فاعل في مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، والفعاليات الدولية الأخرى ذات الصلة، والبناء على مُخرجاتها استعدادًا لاستضافة مؤتمر الأطراف الـ28 "COP28" في الإمارات في عام 2023، لافتًا إلى أن الإمارات تدعم التمويل الذكي للعمل المناخي.
وشدد الجابر - خلال مشاركته في "مؤتمر ميونخ للأمن" بميونخ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات - على أن العالم يجب أن يفي بالتزاماته بتوفير 100 مليار دولار من التمويل المناخي سنويًا إلى الدول النامية، قائلًا: "هذه الدول تتحمل أقل مسئولية عن التغيّر المناخي، وبالرغم من ذلك، فهي تتحمل التكلفة الأكبر نتيجة عدم اتخاذ إجراءات كافية لمواجهته.. لذا، من الضروري توجيه القدر المناسب من التمويل إلى الدول الأكثر حاجةً إليه، مما سيؤدي إلى تعزيز السلم والاستقرار والازدهار، ليس فقط في الدول النامية، وإنما في العالم أجمع".
وأشار إلى أن تداعيات تغيّر المناخ يمكن أن تؤدي إلى تفاقم الصراعات في حال عدم التصدي لها أي أن المخاوف المناخية تتحول إلى مخاوف أمنية، مشددًا على الحاجة إلى مضاعفة الجهود للتعامل مع هذه التحديات، وزيادة التركيز على تعزيز المرونة والتكيّف والتأقلم مع التغير المناخي.

ابوظبى ميونخ العمل المناخى الإمارات التغير المناخي

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