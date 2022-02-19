حملة مكبرة لضبط العناصر الإجرامية والهاربين من تنفيذ أحكام بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قوات الأمن لاستهداف العناصر الإجرامية من حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والهاربين من تنفيذ الأحكام والمطلوبين في القضايا المتنوعة بدائرة مركزي شرطة (ديروط، صدفا) بأسيوط .

وأسفرت جهودها عن ضبط (22) قطعة سلاح ناري عبارة عن (9 بنادق آلية - 6 بنادق خرطوش - 7 فرد محلي) بحوزة (20) متهم، لخمسة منهم معلومات جنائية و تنفيذ (7) أحكام قضائية متنوعة.

كما تم ضبط (6) متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا (قتل، شروع في قتل، إطلاق أعيرة نارية).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها واستهداف وضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.