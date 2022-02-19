السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 2 طن لحوم مجمدة فاسدة بحوزة صاحب مطعم بالقاهرة

لحوم
لحوم

تمكنت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن القاهرة بالاشتراك مع الجهات المعنية من ضبط صاحب مطعم ، كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "اللحوم ومصنعاتها" غير صالحة للاستهلاك الآدمى ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين .

وعثر بداخل المطعم على (2,040 طن لحوم  مجمدة "مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته بما أسفر عنه الضبط إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالمطعم عمله لتحقيق أرباح غير مشروعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وزارة الداخلية الغش التجاري مباحث التموين مديرية امن القاهرة

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