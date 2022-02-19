طلب إحاطة برلماني بشأن إجراءات الحكومة للاستفادة من أراضي شركاتها

تقدم النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، طلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال، بشأن إجراءات الحكومة للإستفادة من أراضى الشركات التي يتم تصفيتها.



وقال السلاب في طلب الإحاطة، تقوم وزارة قطاع الأعمال حاليا بتنفيذ خطتها بشأن إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال، من خلال عدد من الخطوات، منها استبدال أو استغلال الأراضى غير المستغلة التابعة للشركات بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكنى وتجارى، وذلك وفقا لما سبق وأعلنه وزير قطاع الأعمال أمام لجنة الخطة والموازنة فى مارس الماضى، بشأن تسوية مديونيات قيمتها 33 مليار جنيه على الشركات عن طريق استبدال أراضى غير مستغلة بعد تحويل نشاطها من صناعى إلى سكني وتجاري ما ضاعف من قيمتها 4 مرات، بالإضافة إلى تسوية نحو 5 مليارات جنيه مع مصلحة الضرائب المصرية، مشيرًا إلى أنه تم تغيير نشاط 20 مليون متر مربع آخرين لطرحها فى سبيل تطوير الشركات.



وأضاف السلاب، كما تشهد العديد من شركات قطاع الأعمال العام تحويل نشاط أراضى المصانع من النشاط الصناعى إلى النشاط السكنى والعقاري والتجارى، وكذلك سبق ووافقت الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب (تحت التصفية) المنعقدة بتاريخ 30/11/2021، على تعديل قرار الجمعية العامة للشركة بتاريخ 11/1/2021 الخاص بنقل ملكية بعض الأراضي المملوكة لشركة الحديد والصلب لتسوية مستحقات الشركة القابضة، ليتم تغيير نشاط الأراضي من صناعي إلى سكني وإعادة تقييمها على أساس سكني وبيعها بالمزاد العلني لتعظيم العوائد المحققة منها.



وطالب النائب محمد السلاب، وكيل لجنة الصناعة، من الحكومة توضيح الخطة أو الإجراءات التي تستهدفها لتعظيم الإستفادة من تلك الأراضى غير المستغلة، بما يحقق استفادة للقطاع الصناعي وتطوير وإعادة هيكلة باقى شركات قطاع الأعمال، لاسيما وأن خطوات تصفية بعض الشركات واستغلال الأراضي غير المستغلة، هي جزء من خطة السيد وزير قطاع الأعمال لإعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال.



ووجه السلاب سؤالا للحكومة، قائلا: هل تستهدف الحكومة من تحويل نشاط الأراضى من صناعى إلى سكني وإداري وتحويلها للنشاط العقارى، تحقيق أعلى أرباح ممكنة لسداد المديونيات، أم تستهدف الحكومة إستغلال تلك في أنشطة صناعية جديدة أو إضافتها لأنشطة وشركات قائمة بهدف تطويرها، لا سيما وأن جزء كبير منها جاهز للصناعة ولايحتاج لإعادة ترفيق، مثل أرض شركة الحديد والصلب وأيضا أرض شركة النصر لصناعة الكوك، والتي يمكن بالفعل الاستفادة منها في تطوير المصانع القائمة أو حتى في اضافة أنشطة صناعية جديدة.

وطالب السلاب، بإدراج طلب الإحاطة للمناقشة باللجنة المختصة، في حضور الوزراء والمسئولين المختصين.