مصرع 3 عمال وإصابة 6 آخرين فى انهيار مدخنة مصنع طوب بالدقهلية

لقي ثلاثة عمال مصرعهم وأصيب ستة آخرون فى انهيار مدخنة لمصنع طوب بناحية مركز ومدينة ميت غمر.

تلقى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير مباحث المديرية بورود بلاغ بسقوط مدخنة لمصنع إنتاج الطوب بناحية قرية أبونبهان التابعة لمركز ميت غمر.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف، وضباط المباحث إلى مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة ستة آخرين.

وانتقل العميد عمرو فكري رئيس مدينة ميت غمر، إلى مكان الحادث، ووجه بتقديم المساعدات الفورية إلى المصابين، ومعرفة أسباب الحادث، وجارٍ رفع الأنقاض من مكان الحادث، والكشف عن إذا كان هناك مصابون آخرون، وكلف رئيس المدينة بكشف أسباب انهيار المدخنة.