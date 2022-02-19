إيطاليا تسجل 53 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و314 وفاة

سجلت إيطاليا 53 ألفًا و700 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

كما سجلت البلاد 314 حالة وفاة جديدة، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 12 مليونًا و377 ألفًا و98، والوفيات إلى 152 ألفًا و596.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز أيضًا أنه تم إعطاء 132 مليونًا و873 ألفًا و968 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

وتلقى 47 مليونًا و94 ألفًا و580 من السكان تطعيمًا كاملًا ضد الوباء حتى الآن، بواقع 78.10%.



يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

وكشفت بيانات صادرة عن المعهد العالي للصحة في إيطاليا بشأن الوضع الوبائي، عن تراجع مؤشر انتقال العدوى بالنسبة للحالات المصحوبة بأعراض كورونا في الفترة من 26 يناير إلى 8 فبراير 2022 إلى 0.77، مقارنة بالأسبوع الذي سبقه بعد أن كان في حدود 0.89.

وبحسب بيانات وزارة الصحة الإيطالية، يستمر معدل عدد الإصابات الأسبوعية على الصعيد الوطني في التراجع ليبلغ 672 لكل مائة ألف ساكن في الفترة الممتدة من 11 إلى 17 من فبراير بعد أن كان في حدود 962 حالة في الفترة من الرابع إلى العاشر من نفس الشهر، وذلك بحسب ما نقلت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبدورها، تراجعت نسبة إشغال أسرة أقسام العناية المركزة إلى حدود 10.4% بحسب المسح اليومي الذي أجرته وزارة الصحة في 17 فبراير مقارنة بـ13.4% بحسب مسح 10 فبراير، بينما بلغت نسبة إشغال الأسرة في الأقسام الطبية العادية 22.2% مقارنة بتسجيل 26.5% في الأسبوع السابق.

كما تم تصنيف مقاطعتين مستقلتين على درجة عالية من الخطورة، بسبب استحالة التقييم نتيجة عدم اكتمال البيانات المرسلة، في حين صنفت خمس مناطق ذات خطر معتدل بينما اعتبرت المناطق الأربعة عشرة المتبقية ذات خطر منخفض.