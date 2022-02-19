قبل ساعات من انطلاق الفصل الدراسي الثاني.. استعدادات أسوان لاستقبال الطلاب

أكد عبدالكريم لطفي مدير عام التربية والتعليم بأسوان، أنه تم عقد سلسلة من الاجتماعات ضمت جميع القيادات التعليمية للتأكيد على متابعة استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب، ومتابعة القيادات التعليمية بالإضافة إلى جهاز المتابعة بزيارات ميدانية للمدارس، للوقوف على مدى الاستعدادات، حيث تم التأكد من نظافة المدارس ودورات المياه والفنانات، كما تم إنهاء كافة الأعمال المتعلقة بإجراءات الصيانة البسيطة.

وجاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، لمديرية التربية والتعليم بإنهاء كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٢/٢٠٢١، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الاحترازية ومتابعة انتظام الدراسة.

وأشار عبد الكريم لطفى إلى أنه تم التأكد من تعقيم جميع المدارس وتوفير المطهرات اللازمة، بجانب إنتهاء المدارس من إعداد الجدول المدرسي وجدول الإشراف اليومي، وكذلك تم توزيع الأنصبة وفق المعدلات بحيث لا يوجد أى معلم داخل أي مدرسة دون جدول، وفي حال رصد أي مخالفة خاصة بهذا الأمر سيتم محاسبة مدير المدرسة.

وكشف مدير مديرية التربية والتعليم بأسوان أنه فيما يخص مجموعات التقوية تم التأكيد على المدارس بضرورة تفعيل هذه المجموعات وفق القواعد والضوابط التى حددتها الوزارة، موضحا أنه تم التأكيد على إدارات وأقسام الأمن ومسئولى الأمن بالمدارس بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الأمنية ومعالجة أى مواقف طارئة على وجه السرعة بما يضمن أمن وسلامة أبنائنا الطلاب والمعلمين.

وأردف لطفي بأن المدارس التى لم تتسلم حصتها من الكتب أو لم تتسلم بعض الأصناف ستقوم التوجه إلى مخازن الإدارة لتسلم الكتب، والتواصل مع الإدارة التعليمية حال وجود عجز فى الكتب، وذلك وفقاً لتعليمات الوزارة الخاصة بسداد الطلاب للمصروفات، مضيفاً بأنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان ستنطلق غدًا "لجان متابعة ميدانية" للمرور على المدارس بمختلف الإدارات التعليمية، لمتابعة مدى انتظام الدراسة، واستيفاء المدارس للدفاتر والسجلات، ومتابعة سجلات الأمن بشكل خاص.

يذكر أن غدًا السبت تنطلق الدراسة بعدد من المدارس "التي تعمل بنظام الفترتين"، ويبلغ إجمالى عدد الطلاب ٣٧٨ ألف طالب وطالبة موزعين على١٤٣٠ مدرسة.