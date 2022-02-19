السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

صحيفة كويتية تبرز تصريحات السيسي حول اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

صحيفة كويتية تبرز تصريحات الرئيس السيسي حول اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات
أبرزت صحيفة الأنباء الكويتية تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية وتقديره لاختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية.
وقالت الصحيفة اليوم السبت، تحت عنوان "السيسي: نقدر اختيار مصر للحصول على تكنولوجيا تصنيع اللقاحات "إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول أفريقيا للحصول على تكنولوجيا صناعة اللقاحات، مؤكدا أن مصر استثمرت في تكنولوجيا تصنيع اللقاحات ودعم الدول الأفريقية لتوفيرها لمواطنيها.

وأضافت الصحيفة أن الرئيس السيسي – قال في كلمته خلال جلسة منظمة الصحة العالمية بشأن تكنولوجيا اللقاحات والأنظمة الصحية والتي عقدت في إطار فعاليات اليوم الثاني للدورة السادسة لقمة الاتحادين الأوروبي والأفريقي - «الجائحة فاجأت العالم كله وبالتالي كان التحرك لإيجاد حل سريع وإن كان قد أخذ بعض الوقت ونحن نقول في أفريقيا، أن نصل متأخرين خير من ألا نصل.

وأشارت الصحيفة إلى أن الرئيس السيسي أعرب عن تقديره لاختيار مصر ضمن دول القارة الأفريقية التي ستتلقى الدعم للحصول على التكنولوجيا المستخدمة في تصنيع اللقاحات وغيرها من العقاقير الطبية المهمة لمواجهة الكثير من الأمراض المستعصية ، مثمنا الجهود التي تبذلها منظمة الصحة العالمية في تمكين القارة الأفريقية من تجاوز الآثار السلبية والصحية والاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن جائحة كورونا.

الكويت تصنيع اللقاحات الرئيس السيسي

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