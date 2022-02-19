اتفاق مشترك بين مستشفيات جامعة قناة السويس والرعاية الصحية بالإسماعيلية

وجه الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، بسرعة الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة البنية التحتية للأقسام الداخلية بالمستشفى الجامعي لقناة السويس، تمهيدا للانضمام لمنظومة التأمين الصحى الشامل وفقا للمبادرة الرئاسية والتى تستهدف تقديم أفضل خدمة طبية للشعب المصري ، ونظرا للدور الحيوى الذى تلعبه مستشفيات جامعة قناة السويس في تقديم الخدمة الطبية لمرضى مدن القناة وسيناء فكان لابد من التوازن بين عمليات التطوير وأيضا استمرار تقديم الخدمة الصحية لأبناء الإقليم ، ذلك الامر الذى حال دون عمل اغلاق كلي للمستشفى اثناء عملية التطوير .

وتماشيا مع هذا السياق وبإشراف عام الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية تم عقد عدة اجتماعات مكثفة مع كافة الجهات المعنية، والتى انتهت إلى توقيع اتفاق تنسيقي بين مستشفيات جامعة قناة السويس ويمثلها الدكتور عادل حسن المدير التنفيذي للمستشفيات وفرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالإسماعيلية والذى يمثله الدكتور أيمن حسين فرغلى مدير الفرع، وذلك بحضور الدكتور احمد انور نائب المدير التنفيذى للمستشفيات والدكتورة مروة عرابى مدير المستشفى الجامعى والدكتور محمد عمرو مدير المتابعة بالمستشفى والدكتور مؤمن القرقارى مدير الرعاية الثانوية والثالوثية بفرع الهيئة.

وقد أكد الدكتور عادل حسن على التعاون الكامل بين الجانبين لضمان الحفاظ على جودة الخدمة الطبية المقدمة لاهالينا المرضى بإقليم القناة وسيناء وذلك من خلال تشكيل لجنة من الجهتين لتنسيق ومتابعة الاعمال ، وتحويل الحالات ومحاولة تذليل أية معوقات وغيره من المهام المنوطة بها، وذلك خلال مرحلتي تطوير الاقسام الداخلية للمستشفى الجامعي.

وفي سياق متصل، قال الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، إن الجامعة حريصة على الانتهاء من إعلان جميع النتائج فى أسرع وقت ممكن، مشيرا إلى أنه تم إعلان أولى النتائج يوم 2 فبراير الجاري، أي مع نهاية الامتحانات وكانت أولى النتائج للبرامج المميزة بكلية التجارة، ليتوالى إعلان النتائج حيث تم إعلان نتيجة 26 فرقة بـ 9 كليات حتى اليوم الاثنين 14 فبراير .

وأوضح رئيس جامعة قناة السويس، أن حصيلة التصحيح الإلكتروني بمركز القياس والتقويم بلغت 78 ألف و 832 ورقة امتحانية.

و تتم عملية التصحيح الإلكتروني وإعلان النتائج بإشراف عام الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وإشراف تنفيذى الدكتور عبد الرؤوف مصطفى مدير مركز القياس وتقويم والدكتور تامر حسنين منسق برنامج ابن الهيثم بالجامعة.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، أنه تم إعلان نتائج كل الفرق نظام حديث و"فارم- دى" بكلية الصيدلة كما تم الانتهاء من إعلان نتائج الفرقة الأولى والرابعة انتظام وانتساب بكلية التجارة مع إعلان نتائج جميع الفرق بشعبة اللغة والبرامج المميزة .

وعن كلية التربية أشار رئيس الجامعة أنه تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة، وبكلية الألسن تم إعلان نتائج الفرقة الأولى والرابعة أما بكلية الزراعة فقد تم إعلان نتائج الفرقة الرابعة وبالطب البيطرى تم إعلان نتائج الفرق الثالثة والرابعة والخامسة بينما أُعلنت نتيجة الفرقة الرابعة بكلية الحاسبات والمعلومات، وعن كلية السياحة والفنادق فقد تم إعلان نتيجة الفرقة الأولى والثانية والثالثة كما تم إعلان نتيجة الفرقة الرابعة لكلية التمريض.