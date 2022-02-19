السبت 19 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

دفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث سير بالتجمع الخامس

دفن جثة عامل
دفن جثة عامل

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة مصرع عامل إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل داخل نفق الجولف فى الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المعادي، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي، والتحفظ على السيارة ومالكها لحين ورود التحريات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفى داخل نفق الجولف في الاتجاه من التجمع الخامس للمعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 

تحقيق النيابة مصرع القاهرة الجديدة قسم شرطة حادث سير

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وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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