دفن جثة عامل لقى مصرعه في حادث سير بالتجمع الخامس

باشرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم السبت، التحقيقات في واقعة مصرع عامل إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل داخل نفق الجولف فى الاتجاه القادم من التجمع الخامس إلى المعادي، وكلفت النيابة بسرعة وصول تحريات المباحث حول الواقعة، كما أمرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المتوفي، والتحفظ على السيارة ومالكها لحين ورود التحريات.

بدأت الواقعة بتلقي غرفة عمليات المرور إخطارًا من شرطة النجدة بوجود مصادمة ومتوفى داخل نفق الجولف في الاتجاه من التجمع الخامس للمعادي، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن، وتبين وقوع تصادم بين سيارة ملاكى وموتوسيكل وأسفر الحادث عن وفاة شخص، وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة التجمع الخامس، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.