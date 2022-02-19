سور حوش قديم يُنهى حياة طفلة فى سوهاج

لقيت طفلة في النصف الأول من العقد الأول من العُمر، مصرعها إثر سقوط جزء من سور حوش مُلحق بمنزل والدها بارتفاع 1.5 متر وعرض 3 أمتار مبني بالطوب اللبن والطين، بمركز دار السلام جنوب شرقي محافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بانهيار سور ومصرع طفلة بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وصول الطفلة "مكة. م. أ"، - 3 سنوات - وتقيم دائرة المركز، إلى مستشفى دار السلام المركزي، جثة هامدة، ادعاء سقوط حائط عليها.

وبالانتقال والفحص، تبين سقوط سور حوش مُلحق بالمنزل بارتفاع 1.5 متر وعرض 3 أمتار مبني بالطوب اللبن والطين، ما أدى لوفاة الطفلة المذكورة.

وبسؤال والدتها المدعوة "شيماء. س. ر"، 25 عامًا، ربة منزل، وتقيم بذات الناحية، قررت أنه أثناء لهو ابنتها بحوش مُلحق بمنزلهم، سقط عليها جزء من سور الحوش، وأكدت قدم السور وتهالكه، ولم تتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.