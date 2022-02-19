328 مدرسة بكفر الشيخ تستقبل الطلاب في أول أيام الفصل الدراسي الثاني

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، بدء الدراسة في مدارس المحافظة للعام الدراسي 2022/2021، اليوم السبت، حيث تم تعقيم وتطهير الفصول وحجرات المعامل والمكتبات ودورات المياه، والطرقات، وتم توزيع الجداول على المعلمين، والإعلان عنها في أماكن واضحة و الفصول.

وتستقبل 328 مدرسة" تعليم فني، ومدارس ذات الفترتين" بمحافظة كفر الشيخ، الطلاب، في حين تفتح جميع المدارس أبوابها لاستقبال الطلاب غد الأحد، حسبما أعلنت المديرية ، وسط إتخاذ إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وكان محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عقد اجتماعًا لمتابعة الانتهاء من استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب لبدء الفصل الدراسي الثاني، بحضور غادة جابر النحاس، مدير إدارة المتابعة، وأعضاء المتابعة بديوان المديرية والإدارات التعليمية، لبث روح التعاون بين أعضاء المتابعة ونقل الخبرات بينهم، وأيضًا لبحث حالة المدارس وما تحتاجه لاستقبال الفصل الدراسي الثاني، مشيدًا بالجهد المبذول، مطالبًا ببذل المزيد ،وتكاتف الجهود لتذليل كافة العقبات، ومن ثم استمرار العطاء والتعلم في المدارس تحقيقًا للغايات التعليمية المنشودة.

ومؤخرًا، أعلنت محافظة كفرالشيخ عن بدء تلقي تظلمات الشهادة الإعدادية، بدءًا من الأربعاء الماضي حتى 8 مارس المقبل، بعد مد فترة التظلمات، بإشراف محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية، موجهًا بالدقة في المراجعة لينال كل طالب حقه.