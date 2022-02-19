الخارجية الروسية: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين شرق أوكرانيا

زاخاروفا: بايدن لم يذكر ولو بكلمة أوضاع المدنيين في دونباس

أشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن في تصريحه الأخير لم يذكر ولو بكلمة وضع السكان المدنيين في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وكتبت "زاخاروفا"، على "تلجرام"، تعليقًا على تصريحات الرئيس الأمريكي عن الوضع في أوكرانيا، أنه "كان عليه أن يضيف أن روسيا اقتربت من حدود الناتو بشكل خطير".

وتابعت: "الأمر الأفظع هو أنه لم تكن هناك ولا كلمة واحدة عن الوضع الحقيقي للسكان المدنيين في دونباس، كأنه لا يوجد أناس هناك ولا توجد لديهم مشاكل".

وكان بايدن قد اتهم في كلمته "جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين" المعلنتين من طرف واحد بشرق أوكرانيا بانتهاك نظام وقف إطلاق النار في دونباس.

وادعى بايدن كذلك أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قرر "شن هجوم" على أوكرانيا، محذرًا روسيا من فرض عقوبات عليها.

وعلى صعيد آخر، اعتبرت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، والمتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، بشأن غزو روسي وشيك لأوكرانيا، بأنها تدل على فشل المخابرات الأمريكية.

وكتبت "زاخاروفا"، عبر حسابها على "تليجرام": "إن إشارات بلينكن وساكي وبرايس وبقية فريق الدعاية للحرب إلى بيانات المخابرات الأمريكية تشهد على فشل أجهزة المخابرات الأمريكية"، وتساءلت عن أي جهة من هذه الجهات نشرت هذا الزّور والتزوير في البيت الأبيض؟.

وكانت زاخاروفا قد سخرت مؤخرًا من تقارير وسائل الإعلام الغربية، التي حددت موعدا للغزو الروسي المزعوم ضد أوكرانيا.

يُذكر أن وزارة الخارجية الروسية انتقدت، في وقت سابق، الهجوم الإعلامي المنسق ضد روسيا، قائلة: "إن وسائل الإعلام الغربية تكرر معلومات كاذبة حول عدوان روسي مزعوم على أوكرانيا".

وأضافت: "إن هستيريا البيت الأبيض أكثر دلالة من أي وقت مضى، حيث يحتاج الأنجلوسكسونيون إلى حرب بأي ثمن"، لافتة إلى أن الاستفزازات والمعلومات الخاطئة والتهديدات هي الطريقة المفضلة لحل مشاكلهم.