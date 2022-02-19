السبت 19 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بيلاروسيا: السياسة التي تنتهجها واشنطن وبروكسل ولندن ضدنا تستند على فرض العقوبات

بيلاروسيا: سياسة واشنطن وحلفائها ضدنا تستند على فرض العقوبات

فلاديمير ماكي
فلاديمير ماكي

 أكد وزير الخارجية البيلاروسي فلاديمير ماكي، أن العقوبات المفروضة على قطاعات الاقتصاد الرئيسية أصبحت جزءًا لا يتجزأ من السياسة الخارجية التي تنتهجها كل من واشنطن وبروكسل ولندن ضد بلاده.


ونقلت وكالة أنباء "بيلتا-نيوز" البيلاوسية عن ماكي قوله إن "العقوبات التي تستهدف قطاعات رئيسية من الاقتصاد البيلاروسي أصبحت العنصر الأساسي في السياسة الخارجية لواشنطن وبروكسل ولندن تجاه مينسك".


وذكر ماكي، أنه في ظل الضغوط الخارجية المستمرة غير المسبوقة ضد بيلاروسيا، قامت وزارة الخارجية بالتعاون الوثيق مع الهئيات الأخرى للدولة، ببناء عمل منهجي لمواجهة العقوبات وتقليل عواقبها السلبية على الاقتصاد والمواطنين.


كما أشار وزير الخارجية إلى أن السلك الدبلوماسي البيلاروسي أصبح مجبرًا على العمل في تلك الظروف القاسية، التي تشكل تهديدات مباشرة لسيادة بيلاروسيا واستقرارها الاقتصادي، بحسب قوله.

روسي تعاون اليوم استقرار المواطنين لندن السياسة الخارجية روسيا مواطن مباشر خارجي وزارة الخارجية ضغوط للدول اقتصاد الرئيس اقتصادي وزير الخارجية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

مصورة فيديو عروس الإسماعيلية تكشف تفاصيل تعرضها للتهديد

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

ترامب يواجه إمكانية خسارة فندقه الدولى فى واشنطن

اليمن وفنلندا يبحثان الجهود الإقليمية والدولية الرامية لتحقيق السلام الشامل

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

نشاط مكثف لميقاتى خلال زيارته لألمانيا للمشاركة فى مؤتمر ميونيخ للأمن

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

مَنْ يقف وراء عودة التوتر فى حى «الشيخ جراح»؟

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان