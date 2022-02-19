ضحية التنمر بزفتى: سامحت المتهمين كرامة لأهاليهم وحقاظًا على مستقبلهم

قال احمد حسيني، الشهير بـ"حمامة"، إنه قد سامح الشباب الذين تنمروا به، لافتا إلى أنهم مثل أولاده، وأن أهاليهم قاموا بالإتصال به واحضروه واعتذروا له، وتنازل هو عن حقه لأن أهالي هؤلاء الشباب قد أكرموه، كما قاموا بتسليمهم للمباحث التي عرضتهم على النيابة العامة لينالوا جزائهم؛ إلا أنه لا يريد أن يدمر مستقبلهم رحمة بهم وبأولياء أمورهم.

وقررت نيابة زفتي، بمحافظة الغربية، حبس الشباب الذين تنمروا عل رجل بسيط، وذلك لحين ورود تحريات المباحث حول الواقعة، وذلك بعدما ألقت مباحث قسم شرطة زفتي التابعة لمديرية أمن الغربية القبض عليهم؛ استجابة لمًا نشرته "الدستور"، حيث قام الأهالي بتسليم أولادهم لقسم شرطة زفتى لينالهم العقاب الذي يستحقونه، كما قاموا باستضافة ضحية التنمر والاعتذار له.

وكانت "الدستور" قد نجحت في الوصول لضحية التنمر بمدينة زفتي، بمحافظة الغربية، وحددت مهنته ومحل إقامته، وكان يعمل ماسح للأحذية، ومع تقدم العمر به عمل في تجميع القمامة الصلبة من بلاستيك ومعدن، ويدعى أحمد حسيني ويناديه الناس بـ"حمامة".

ويحكي حسونة أبوعيشة، أحد الذين تدخلوا للدفاع عن ضحية التنمر، أنه وعدد من العاملين بالمطعم الذي يمتلكه وأحد جيرانه، بقيام بعض المراهقين بإعتراض "حمام" ماسح الأحذية، الذي تحول بعد تقدم عمره لتجميع المخلفات الصلبة لإعادة بيعها لتجار الخردة، ليقتات بها، من قبل عدد من المراهقين خلال تصويرهم فيديو على موقع "تيك توك"، وأنهم توقعوا أنهم يمزحون معه إلا أن المفاجأة كانت قيام أحدهم بلطم الرجل على وجهه، فتدخلنا ونهرنا المراهقين وسمحنا لـ"حمام" بالمرور.

وكان العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بمدينة زفتى بمحافظة الغربية، قد تداولوا مقطع فيديو أظهر لقطات صادمة لشباب يتنمرون على رجل يعاني من مرض نفسي، ثم قام أحدهم بصفعه وذلك بعدما ظهروا يرقصون خلال تصوير مقطع على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مطالبين الجهات المعنية التحقيق فى الفيديو لتحديد هوية الشباب والتحقيق معهم.

وأظهرت لقطات فيديو انتشرت على نطاق واسع عبر منصات السوشيال ميديا بالغربية، شباب يتجهون نحو رجل يبدو من مظهره أنه يعاني من مرض نفسي علي شارع التحرير(كورنيش النيل) بمدينة زفتي، يقومون بحركات راقصة أمام الهاتف المحمول وقام أحدهم بالاعتداء على الرجل فيما يقوم آخر بتصوير الواقعة، ودفع الرجل المسكين للجري خوفًا من بطشهم.

وطالب العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة تتبع الفيديو حتى يتم إلقاء القبض على المعتدين والمتنمرين على الرجل المسكين، والتحقيق في الواقعة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمحاكمتهم.