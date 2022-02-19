بايدن: الرئيس الروسى اتخذ قرار الحرب ضد أوكرانيا

قال الرئيس الامريكي جو بايدن في كلمة له اليوم السبت: إن روسيا تعمل على فبركة مبررات واهية لتبرير الحرب على أوكرانيا ، وتابع: الدبلوماسية دائما هي من الاحتمالات لكن بوتين اتخذ قرار الحرب.

وأضاف: بلينكن سيلتقي لافروف الخميس في أوروبا لبحث أزمة أوكرانيا، مؤكدا أن مغادرة رئيس أوكرانيا لبلاده الآن قد لا تكون قرارا صائبا .

وقال : لقد أجريت اتصالين هامين حول روسيا وأوكرانيا مع أعضاء الكونغرس ومع حلفائنا في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتابع: القوات الروسية قامت بانتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس وأضاف: روسيا تحاول اختلاق ذرائع لغزو أوكرانيا ولن نسمح لها.

وأكد: نتوقع أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أنه سيدفع عن كل جزء من أراضي الدول التابعة للناتو والدول الحليفة.

وأضاف: لن نرسل قوات لأوكرانيا ولكننا سنقدم الدعم، مؤكدا أن روسيا ما زال بإمكانها اختيار طريق الدبلوماسية أو الحرب.