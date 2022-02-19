بايدن: نتوقع هجوما روسيا على أوكرانيا الأيام المقبلة

قال الرئيس الامريكي جو بايدن في كلمة له منذ قليل اليوم، انه أجرى اتصالين هامين حول روسيا وأوكرانيا مع أعضاء الكونجرس ومع الحلفاء في الناتو والاتحاد الأوروبي.

وتابع: القوات الروسية قامت بانتهاكات لوقف إطلاق النار في إقليم دونباس وأضاف: روسيا تحاول اختلاق ذرائع لغزو أوكرانيا ولن نسمح لها.

وأكد: نتوقع أن تشن روسيا هجوما على أوكرانيا خلال الأيام المقبلة مشيرا إلى أنه سيدفع عن كل جزء من أراضي الدول التابعة للناتو والدول الحليفة.

وأضاف: لن نرسل قوات لأوكرانيا ولكننا سنقدم الدعم مؤكدا على ان روسيا مازال بإمكانها اختيار طريق الدبلوماسية او الحرب.

يأتي هذ ابعدما قال البيت الأبيض، اليوم، إن الولايات المتحدة مستعدة لو استخدمت روسيا الطاقة كسلاح، مشيرة إلى أن العقوبات التي ستفرض على موسكو إن غزت أوكرانيا ستجعلها دولة منبوذة.

وتابع البيت الأبيض في بيان له أن روسيا مسؤولة عن الهجمات السيبرانية الأخيرة على أوكرانيا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة تضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات على روسيا إن غزت أوكرانيا.

ولفت البيت الأبيض، إلى أنه ليس من حق روسيا القيام بغزو، مستشهدًا بحديث بايدن قائلا "كما قال الرئيس بايدن فأن أي هجوم لروسيا سيكلفها ثمنا باهظا".

وأوضح البيت الأبيض، قائلا: "قدمنا لأوكرانيا مساعدة لدعم دفاعاتها السيبرانية".

وسبق وأعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا، كما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الطوارئ التوجه الى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، آمرا بتوفير ملاذات في «دونياس» للفارين من شرق أوكرانيا.

وتتزامن هذه التطورات مع عمليات إجلاء المدننيين الموالين لروسيا من مناطقهم، إذ أعلن زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا البدء في إجلاء السكان إلى روسيا ذاكرا أن عملية اجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم على وقع معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز تشير إلى سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا.

كذلك أكدت «رويترز» بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

بينما أشار زعيم الانفصاليين الى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

من جهة أخرى، طالبت الرئاسة الاوكرانية الجيش بعدم الرد على اي قصف من شرق اوكرانيا كي لا تمنح روسيا ذريعة لشن الحرب.