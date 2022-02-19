السبت 19 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة»: زيادة تدفقات الأسر المصرية لزيارة الأقصر

محمد عثمان رئيس لجنة
محمد عثمان رئيس لجنة تسويق السياحه الثقافيه بالاقصر

قال محمد عثمان، رئيس لجنة تسويق السياحة الثقافية، إن موسم الشتاء الحالي يشهد تدفقات من جانب  الأسر المصرية لزيارة مدينة الأقصر، موضحًا أن السياحة الداخلية المتضمنة حركة المواطنيين داخل المدن السياحية يجب أن تكون مكون أساسي من حجم دخل السياحة، لافتًا إلى أن  افتتاح طريق الكباش جذب العديد من شرائح المصريين، حيث زارته الأسر والشباب.

وأضاف "عثمان"، في تصريحات خاصة لـ"دستور"، أن المصريين قاموا برواج لمدينة الأقصر على كافة المستويات، فهناك العديد من الأنشطة السياحية كرحلات البالون حظيت بشعبية كبيرة لدي المصريين، لدرجة أن هناك رحلات كاملة كان روادها مصريين بنسبة 100%، إلى جانب الأقبال على ركوب (الحنطور) والتجول داخل المدينة، وزيارة مختلف المقاصد الأثرية.

وأشار "عثمان" إلى أن زيارة المواطنيين إلى مقاصد السياحة الثقافية يعمل على رفع الوعي لدى المواطنيين بأهمية الحضارة المصرية القديمة والسياحة المصرية، لافتًا إلى ترديد المصريين خلال زيارتهم إلى كورنيش الأقصر أغنية الأقصر بلدنا والتي كانت تحظى بتفاعل السائح الغربي معهم يشجع إلى زيادة الحركة السياحية لمصر، ويترك انطباعات جيدة لدى السائحين يتناقلوها بعد عودتهم إلى بلادهم ، بالإضافة إلى انتشار صور زيارة المصريين للمدينة على منصات التواصل الاجتماعي يمثل دعاية غير مباشرة لزيارة الأقصر.

وأوضح أن الأقصر تشهد حاليًا رواجًا كبيرًا بحركة الأسواق الشعبية، حيث أقبل المصريون على البارزات والأسواق لشراء منتجات الصعيد التي  تشتهر بها مدينة الأقصر كالتوابل والكركدية وغيرها، بالإضافة إلى شراء الهدايا التذكارية من المنتجات اليدوية، وغيرها من مسارات الإنفاق أدى إلى خلق حالة من الرواج حتى أصبح معدل انفاق المصريين أعلى معدل انفاق السائحين الأجانب، موضحًا أن السياحة الداخلية هي صمام الأمان لدى أي دولة سياحية، في حين تراجع الحركة السياحية لديهم لا يشعروا بالخسارة لاستقبالهم طوال العام مواطنيهم، ولهذا يجب دعم السياحة الداخلية وتشجيعهم على السفر بالمبادرات.

مصر سياحة الأقصر السياحة المصرية الحضارة المصرية القديمة طريق الكباش رحلات البالون

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