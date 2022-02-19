لجنة تحكيم الدوم مداعبة متسابقة فى الغناء: «هنديكى صوتنا رغم إنك كنتى مبوزة»

داعب لجنة الغناء في برنامج الدوم بحلقته الثالثة المعروضة حاليا عبر قناة "أون" المتسابقة نهى إحدى متسابقات الغناء، حيث قال لها الملحن والمطرب عمرو مصطفى عضو لجنة التحكيم “مالك مكشرة ليه مبوزة.. يلا غني”.

وقدمت المتسابقة أغنية مميزة للغاية نالت إعجاب الجمهور ولجن تحكيم الغناء ببرنامج الدوم، وقال لها الشاعر الغنائي أمير طعيمة: “اختارناكي وإدينالكي صوتنا رغن أنك كنتي مبوزة” وسط تفاعل الجمهور مع دعابة لجنة التحكيم وعبرت المتسابقة عن سعادتها باختيارها.

ويشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة الكبيرة يسرا، والمخرج مروان حامد، والفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من الفنان حميد الشاعري والشاعر أمير طعيمة والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمين طه.



وتتراوح أعمار المشتركين بين الذكور والإناث بين 16 و28 سنة للغناء والتمثيل، أما التقديم من ٢١ لـ ٢ ٨ عاماً من جميع المحافظات المصرية، حيث تم إجراء اختيارات لـ ١٥ ألف مشترك.



وكانت الأولوية في الاختبارات للمشتركين المتقدمين عبر الموقع الرسمي وليس بأسبقية الحضور من خلال تنظيم كبير وضخم، كما يشترط على المتسابقين أن يستقروا في القاهرة.



“الدوم” هو أول برنامج لاكتشاف المواهب يجمع بين التمثيل والغناء وتقديم البرامج في الشرق الأوسط في موسمه الأول والذي يعرض حصريا على شاشة قناة ON.

وجذب أحد المتسابقين في برنامج الدوم بمسابقة التقديم التليفزيوني الأنظار من اللحظات الأولى لتقديمه فقرته أمام لجنة التحكيم التي تكونت من الإعلامية نجوى إبراهيم والإعلامية لميس الحديدي والإعلامية جاسمن طه زكي.

وبسبب تمكنه من التقديم في فقرته، سألته لجنة التحكيم «أنت متأكد إنك ما اشتغلتش في أي حتة مذيع قبل كده»، فأكد المتسابق أنه لم يعمل إلا فترة تدريب كمراسل فقط ولم يعمل مذيعا من قبل فاختارته لجنة التحكيم وقررت تصعيده للحلقات التالي، وعبر المتسابق عن سعادته بتلك الخطوة وأنه كان في اختبار صعب للغاية أمام لجنة تحكيم من العمالقة.