أوركسترا القاهرة السيمفوني في حفل على المسرح الصغير بدار الأوبرا غدا

يقام مساء غدا السبت 19 فبراير حفلا موسيقيا لأوركسترا القاهرة السيمفوني على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر.

ويقام الحفل في تمام الساعة الثامنة مساء على أن تفتح أبواب دخول الجمهور للحفل في تمام الساعة السابعة مساء ويقام الحفل تحت قيادة المايسترو أحمد الصعيدي.

وأعلن أوركسترا القاهرة السيمفوني أن المنافذ الرسمية لشراء تذاكر دار الأوبرا المصرية هي شباك تذاكر دار الأوبرا أو الموقع الرسمي الخاص بها مشيرة إلى أن دار الأوبرا المصرية غير مسئولة عن التذاكر التي يتم شراؤها عن طريق أي مصادر أخرى.

وجاءت شروط حضور الحفل كالتالي:

تفتح الأبواب في تمام الساعة السابعة مساء.

عند دخول المسرح الكبير برجاء الالتزام بالزي الرسمي اللائق بدار الأوبرا المصرية ويلزم ارتداء (البدلة كاملة).

غير مسموح بالدخول دون ارتداء كمامات.

الالتزام بدخول البوابة المخصصة للتعقيم.

الالتزام بإجراءات قياس الحرارة بواسطة المختص.

ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي ووجود مسافات آمنه بين الجمهور.

غير مسموح بالجلوس إلا في المقعد الذي تم حجزه واستلام تذكرته.

ممنوع دخول الاطفال الاقل من 7 سنوات.

ممنوع التصوير.

وتأسس أوركسترا القاهرة السيمفوني في عام 1959 على يد المايسترو النمساوي فرانز ليتشاور ومنذ هذا التاريخ يسهم في إثراء الحياة الموسيقية في مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين في العالم ويعد من أشهر وأقدم الفرق الموسيقية العالمية بمصر.

ويعمل أوركسترا القاهرة السيمفوني على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة في الإعلان عن أنفسهم وعلى مدار تاريخه نجح في ضم مؤلفات عالمية عديدة إلى ريبرتواره الفني، كما نظم العديد من ورش العمل لمدربين دوليين هذا الى جانب جولات فنية في مختلف أرجاء العالم.