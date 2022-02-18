الدفع بسيارات لشفط مياه الأمطار من شوارع بنى سويف

دفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف، مساء اليوم الجمعة، بإشراف المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بسيارات لشفط المياه من أماكن التجمعات بشوارع المدينة الرئيسية والفرعية.

وأشرف المحاسب هاني الجويلي رئيس المدينة على رفع مياه اﻷمطار بعدد من المناطق الرئيسية، حيث يتم التعامل الفوري لرفع المياه ومخلفات المطر بجميع الشوارع وإزالة آثار مياه الامطار تنفيذا لتعليمات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف.

وفى سياق آخر، أصدر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف تعليماته للتنفيذيين المعنيين من رؤساء المدن ومسؤولى القطاعات الخدمية برفع درجة الاستعداد واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع تداعيات حالة عدم استقرار الطقس، في إطار توجيهات رئاسة مجلس الوزراء بمراجعة خطة الاستعدادات للتعامل مع موسم سقوط الأمطار وفصل الشتاء.

خاصة بعد إعلان هيئة الأرصاد الجوية والذي تضمن الإشارة إلى تعرض البلاد لموجة من الطقس السيئ"بداية اليوم الجمعة وحتى الأحد المقبل"، وما يصاحبها انخفاض من درجات الحرارة وسقوط أمطار خفيفة ومتوسطة ، فضلاً عن وجود نشاط للرياح على محافظات شمال الصعيد.

جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود،لمناقشة تقارير غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة،بشأن مراجعة خطة استعدادات المحافظة للتعامل مع فصل الشتاء وموسم سقوط الأمطار الغزيرة والتي يشترك في تنفيذها كافة الأجهزة المعنية، موجها باستمرار تفعيل غرف العمليات وجاهزية المعدات وفرق الطوارئ بالمديريات والوحدات المحلية لمواجهة أية مستجدات قد تنتج عن موجة تقلبات الطقس، وإبلاغ غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام على أرقام غرفة العمليات وعلى جروب الواتس الخاص بغرفة العمليات بالمحافظة.

وأشار المحافظ إلى تكليفاته لمسؤولى شركة مياه الشرب وفروعها بالمحافظة برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة،مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف للمناطق المخدومة بالصرف الصحي.

فضلا عن جاهزية سيارات الكسح وشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة عمليات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط أمطار أو سيول،علاوة على التنسيق مع الجهات المختصة من الأجهزة والمديريات الخدمية والهلال الأحمر لتكون جاهزة للتدخل السريع حال حدوث أية تداعيات"عن التغيرات المتوقعة في حالة الطقس خلال تلك الفترة.