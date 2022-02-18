الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الدبيبة»: سنعلن خارطة طريق لإجراء الانتخابات خلال يومين

الدبيبة
الدبيبة

أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، اليوم، الشروع في تـوزيـع 50 ألـف قـطـعـة أرض للشباب، مشيرًا إلى أن مصرف الادخار سيمنح قروضا للشباب المتحصلين على قطع الأرض ليتمكن من بناء منزل أو إقامة مشروع عليها.

وتابع «الدبيبة» في كلمته بمناسبة الاحتفال بثورة فبراير أن منحة صندوق دعم الزواج ستستمر دون توقف، مضيفًا «نريد الحياة والاستقرار ولانريد تجدد حروب جديدة ببلادنا».

وشدد على رفضه للحرب قائلا: «نريد الحياة والاستقرار ولا نريد تجدد حروب جديدة ببلادنا لكن هناك فئة مازالت تريد الاقتتال في طرابلس».

ولفت إلى أنه تم تشكيل هيئة لمتابعة أوضاع الجرحى وعلاجهم في الداخل والخارج بقيمة مليار دينار، مجددًا مطالبته بإجراء الانتخابات ورفض التمديد للأجسام الحالية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة: «خلال يومين سنعلن عن خارطة طريق لإجراء الانتخابات وهدفنا هو تحقيق الاستقرار».

حكومة الوحدة الوطنية ليبيا قروضا للشباب الدبيبة حروب جديدة طرابلس

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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