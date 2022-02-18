السويد: محاولات روسية لاختلاق ذريعة لمزيد من التصعيد شرق أوكرانيا ⁧‫

أعلن السويد، اليوم الجمعة، عن محاولات روسية لاختلاق ذريعة لمزيد من التصعيد شرق أوكرانيا. ⁧‫

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن انفجارا ضخما وقع وسط مدينة دونيتسك الانفصالية شرق أوكرانيا، لافتة إلى أنه وقع بالقرب من مقر الحكومة التي يسيطر عليه الانفصاليون.

وذكرت المعلومات الأولية أن الانفجار ناتج عن سيارة مفخخة قرب مقر الحكومة التي يسيطر عليها الانفصاليون في دونيتسك.

وفي ذات السياق، أعربت الخارجية الروسية عن قلقها من التطورات شرق أوكرانيا، كما طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من وزير الطوارئ التوجه الى منطقة روستوف الحدودية مع أوكرانيا، آمرا بتوفير ملاذات في «دونياس» للفارين من شرق أوكرانيا.

وتتزامن هذه التطورات مع عمليات إجلاء المدننيين الموالين لروسيا من مناطقهم، إذ أعلن زعيم الانفصاليين في شرق أوكرانيا البدء في إجلاء السكان إلى روسيا ذاكرا أن عملية اجلاء سكان المنطقة ستبدأ اليوم على وقع معلومات صحافية تشرتها وكالة رويترز تشير إلى سماع صفارات الإنذار في منطقة دونيتسك التي يسيطر عليها الانفصاليون شرق أوكرانيا.

كذلك أكدت «رويترز» بدء عمليات اجلاء المدنيين من مناطق يسيطر عليها موالون لروسيا.

بينما أشار زعيم الانفصاليين الى الاتفاق مع روسيا على توفير إقامة للسكان الذين سيتم نقلهم، في حين نفى وزير الخارجية الأوكرانية الاتهامات الروسية بشنّ هجمات ضد مناطق الانفصاليين في شرقي البلاد.

من جهة أخرى، طالبت الرئاسة الاوكرانية الجيش بعدم الرد على اي قصف من شرق اوكرانيا كي لا تمنح روسيا ذريعة لشن الحرب.

وفي سياق متصل، اعتبرت وزيرة خارجية المانيا ان روسيا تمارس تهديدات غير مقبولة على أوكرانيا وانها سبب الأزمة الحاصلة على الحدود، مطالبةً بأدلة ملموسة على انسحاب القوات الروسية من حدود أوكرانيا.