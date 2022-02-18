مباحثات تونسية ليبية حول العلاقات الثنائية والانتخابات

أجرى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيد، اليوم، ببروكسيل، مباحثات ثنائية مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي.

وقالت الرئاسة التونسية، في بيان، إنه تم خلال هذا اللقاء استعراض سير روابط الأخوة المتينة وعلاقات التعاون المتنوعة التي تجمع بين تونس وليبيا، والتأكيد على العزم المشترك على تدعيمها لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.

وتابعت الرئاسة أن هذه المحادثة كانت فرصة لمواصلة سنة التشاور والتنسيق بشأن جملة من المسائل المتصلة بالعلاقات الثنائية وبتطور الأوضاع في المنطقة.

وأجرى رئيس الجمهورية التونسية، قيس سعيّد، اليوم، ببروكسيل محادثة مع Roberta Metsola، رئيسة البرلمان الأوروبي.

وجدّد قيس سعيد، خلال هذا اللقاء، تهنئة المسئولة الأوروبية بمناسبة توليها منصبها الجديد، وأبدى التطلع إلى أن يساهم ذلك في مزيد من تطوير مختلف أوجه الشراكة المثمرة مع الاتحاد الأوروبي.

كما تطرق رئيس الجمهورية التونسية، إلى الوضع في تونس وما يشهده من صعوبات، واستعرض جملة التدابير الاستثنائية التي تم اتخاذها والقرارات التي تم الإعلان عنها بشأن المواعيد الكبرى المقبلة عليها تونس خلال السنة الجارية، بحسب بيان للرئاسة التونسية.

وأكّد قيس سعيد بالمناسبة على احترامه للقانون وتشبثه بقيم الديمقراطية والحرية وحقوق الإنسان، وشدّد على حاجة تونس إلى مؤسسات قوية تضطلع بمهامها على أحسن وجه.

من جانبها، أفادت Roberta Metsola بأن العلاقات مع تونس ذات أولوية، ونوّهت بمكانة المرأة والشباب في المجتمع التونسي.

كما أعربت من جهة أخرى عن حرصها على أن يواصل البرلمان الأوروبي نسق تعاونه مع بلادنا.

وأشارت إلى أن البرلمان الأوروبي يتابع الوضع في تونس، وهو يأمل في أن تتمكن بلادنا من تجاوز هذا الظرف من أجل تدعيم المكاسب التي تحققت لها وتحقيق ما يتطلع إليه الشعب التونسي.