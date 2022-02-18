إصابة شخصين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم، في حادث تصادم سيارة بدراجتين ناريتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام أحد مزارع التل الكبير.

ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادثة لنقل المصابين للمستشفى، وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالله محمد منير 30 سنة، ومقيم في أبوحماد، ومصاب بكسر مضاعف في بالركبة اليسرى مصحوب بجرح 15 سم وسحجات وكدمات بالجسم، وعبدالله أحمد بيومي، 50 سنة، ومقيم في أبوحماد، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى التل الكبير.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم 7462" ط ه س" مع دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، أمام أحد مزارع التل الكبير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتقلت على الفور، قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مكان الحادثة للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة وفتح الطريق للمسافرين.