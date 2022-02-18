الجمعة 18 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

اسعاف
اسعاف

أصيب شخصان بكدمات وسحجات وكسور وجروح بالجسم، في حادث تصادم سيارة بدراجتين ناريتين على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي أمام أحد مزارع التل الكبير.

ودفع الدكتور حسن درويش، رئيس هيئة الإسعاف بالإسماعيلية، بعدد من سيارات الإسعاف لمكان الحادثة لنقل المصابين للمستشفى، وأسفر الحادث عن إصابة كل من عبدالله محمد منير 30 سنة، ومقيم في أبوحماد، ومصاب بكسر مضاعف في بالركبة اليسرى مصحوب بجرح 15 سم وسحجات وكدمات بالجسم، وعبدالله أحمد بيومي، 50 سنة، ومقيم في أبوحماد، ومصاب باشتباه كسر بالفخذ الأيسر وسحجات وكدمات بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى التل الكبير.

وتلقى اللواء منصور لاشين، مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي رقم 7462" ط ه  س" مع دراجتين ناريتين بدون لوحات معدنية، أمام أحد مزارع التل الكبير على طريق الإسماعيلية الزقازيق الزراعي.

وانتقلت على الفور، قوة أمنية من قسم الشرطة إلى مكان الحادثة للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة سبب الحادثة وفتح الطريق للمسافرين.

طريق الإسماعيلية الزقازيق طريق الإسماعيلية حادثة طريق الاسماعيلية حريق طريق الإسماعيلية

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

الأكثر قراءة

موعد عرض حلقة محمد صلاح فى برنامج «صاحبة السعادة»

الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

وفاة الكاتب الصحفى الكبير جلال دويدار

«برودة وأمطار».. تفاصيل طقس السبت ودرجات الحرارة المتوقعة

بعد التعادل مع الهلال السودانى.. موعد مباراة الأهلى القادمة وترتيب المجموعة

شاهد| شباب يصفعون رجلًا لتصوير فيديو عبر «تيك توك» فى الغربية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

فى محبة ساكنى الأوليمب الذين شرفوا معرض الكتاب «4-4»

سارة شريف

المناورة بين الغرب وروسيا

سمر عادل

مصر فى بروكسل.. تصحيح مسار للعلاقات

ماجد حبته

قمة إفريقية أوروبية مختلفة

بسنت حسن

القمنى وأوان الفرز

حسين دعسة

وأنت تحت شبح الحرب.. لا تغني بصوتٍ عال

د.كريمة الحفناوى

التعاون الصينى المصرى والاتفاق الصينى الروسى

محمد عبدالعزيز

ميار جرادات.. بنت من البنات

صور

ورد القناطر.. هدايا العشاق فى «الفالنتين داى»

الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأوقاف

وصول الأهلى

محطة تل أبيب

المزيد

كيف فشلت «قبة إسرائيل الحديدية» فى اعتراض طائرة لبنانية لمدة 20 دقيقة؟

الجيش الإسرائيلي يفشل في اعتراض طائرة مسيرة أطلقت من لبنان

فلسطين تندد برفض إسرائيل التعاون مع لجنة تحقيق دولية