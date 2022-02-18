نقيب المهندسين: حققنا فائضًا كبيرًا ولم نتقاضَ مليمًا واحدًا من النقابة

أكد المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، أن النقابة كانت بها مشاريع كثيرة متوقفة، وكانت هناك تحديات كبيرة أمامنا وبفضل الله قمنا بالتعامل مع ملفات كبيرة بالتعاون مع الوزارات المعنية وأجهزة الدولة.

ولفت ضاحي، إلى أن هيئة مكتب المجلس الحالي لديها ما يثبت أننا لم نتقاضَ مليمًا واحدًا من النقابة بل لدينا إثبات أننا قمنا بالتبرع لصندوق المعاشات من خلال الجهاز المركزي للمحاسبات والإدارة المالية بالنقابة.

وقال إنه قبل الترشح لدورة جديدة على منصب نقيب المهندسين استجابة لرغبة وإلحاح عدد من القيادات الهندسية والزملاء.

وأضاف نقيب المهندسين خلال افتتاح نادي القاهرة الجديدة بالتجمع الثالث، المنعقد الآن، أن النقابة واجهت كل التحديات وحققت زيادة إيرادات مع زيادة الإنفاق على المشروعات، مشيرًا إلى أن مهندسي مصر مشاركون أساسيون فى المشروعات القومية بدعم القيادة السياسية.

وأوضح، أن النقابة قامت بوضع خطة للتوظيف ووفرنا بعض فرص العمل طبقًا لماهو متاح في الوقت الحالي، كما تم تقديم دورات تدريبية بمختلف التخصصات، كذلك منح تدريبية مختلفة من عدة جهات منها وزارات. حيث حصلنا على ألف منحة تدريبية من وزارة القوى العاملة، لافتًا إلى أنه تم الدخول فى مشاريع الإسكان الجديدة وسيتم طرح عدد من الوحدات للمهندسين فى الفترة القادمة.

وأشار نقيب المهندسين، إلى أن المجلس السابق جمع تبرعات لبناء مستشفى المهندسين فى مدينة بدر، بتكلفة مليار و200 ألف وتم جمع تبرعات 200 مليون والفعلى منها 600 ألف جنيه، وعندما توليت بدأنا بعمل دراسة جدوى، لإنشاء المستشفى بعائد استثمارى 20% على الأقل، وتوصلنا إلى بناء المستشفى بـ290 مليون جنيه.

وتابع: أن النقابة كل عام خلال المجلس الحالي تحقق فائضًا كبيرًا وهذا العام الفائض سيتخطى مليار جنيه، مشيرًا إلى أن كل المحافظات شهدت مشاريع للنقابة وتلقت دعمًا من النقابة العامة وقامت بتطوير بعض المقار وافتتاح بعض النوادي وإقامة مشاريع إسكان بمختلف محافظات مصر.

وأعلن ضاحى، عن أنه تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالى على تخفيض نسب المقبولين بالتعليم الهندسى من 20% إلى 22% ليتناسب عدد خريجى الهندسة مع الفرص الموجودة بسوق العمل.

وعن قانون النقابة قال ضاحي إنه في انتظار الموافقة النهائية بمجلس النواب، مشيدًا بدعم دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي في متابعة خطوات تقديم القانون للمجلس، متابعًا أنه قمنا بتطوير لائحة مزاولة المهنة وأضفنا لها أخلاقيات المهنة.