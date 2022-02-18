الجمعة 18 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

يمثلون 25 دولة..

تخريج كوادر أمنية من الدول الإفريقية والكومنولث بأكاديمية الشرطة (فيديو)

تخريج كوادر أمنية
تخريج كوادر أمنية من الدول الإفريقية بأكاديمية الشرطة

عقدت أكاديمية الشرطة، من خلال مركز بحوث الشرطة، دورتين تدريبيتين في مجالي مكافحة المخدرات وحراسة الشخصيات وتأمين المنشآت الهامة، بمشاركة 85 متدربًا يمثلون 25 دولة إفريقية.

كما شارك 25 متدربًا يمثلون 6 دول من دول الكومنولث في دورة مجال مكافحة الإرهاب الدولي. 

وتلقى المتدربون برنامجًا تعليمياً وتدريبياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال الأمن من الناحيتين العملية والنظرية فضلاً عن البرنامج الثقافي الموازي للبرنامج التدريبي.

 

 

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع جميع الأجهزة الأمنية في الدول الإفريقية الشقيقة وتبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، كما تحرص الوزارة على تطوير البرامج التدريبية للمتدربين من الكوادر الأمنية الإفريقية بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار شعوب القارة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

استيراد سداح مداح

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