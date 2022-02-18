الأمن يكشف حقيقة فيديو توقف سائق قطار أمام أحد المزلقانات بقنا

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع الإنترنت متضمناً قيام سائق إحدى القطارات (الأقصر ـ القاهرة) بالتوقف بأحد المزلقانات بدائرة مركز شرطة دشنا بمحافظة قنا لفحص بلف الهواء الخاص بالجرار، حيث فوجئ بسائق مركبة “توك توك” يقوم بالتعدى عليه بالسب والشتم وقيام الأهالى بالاعتذار له، واستكمل سيره دون حدوث ثمة تجاوزات بحركة سير القطارات.

بالفحص تم تحديد سائق مركبة “التوك توك” وتبين أنه مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، وأمكن ضبطه، وبمواجهته أيد ما جاء بمضمون الواقعة مدعياً بأنه لم يوجه السباب لسائق القطار ولكنه كان لأحد أصدقائه على سبيل المزاح.