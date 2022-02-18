بالأرقام.. العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال بعد لقاء السيسي وماكي سال

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي نظيره السنغالي ماكي سال، على هامش القمة الأوروبية الأفريقية.

وفي سياق ذلك، ترصد “الدستور” في تقريرها تفاصيل العلاقات الاقتصادية بين مصر والسنغال.

فى ٢٠ يناير من العام الجاري، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن حجم التبادل التجاري بين مصر والسنغال خلال الأشهر الـ10 الأولى من 2021 بلغت 61.2 مليون دولار.

أبرز صادرات مصر إلى السنغال:

مواد بناء وأسمدة زراعية وأدوية وملابس جاهزة وسجاد ومبيدات حشرية وسيراميك ومنتجات غذائية وأداوت صحية ومواد كيميائية.

أبرز واردات مصر من السنغال.

يوجد 10 شركات مصرية تعمل في السنغال بقطاعات البناء والتشيد وقطاع الاتصالات والخدمات.

فى ٢٩ يناير الماضي، زار الرئيس السنغالى ماكي سال مصر، واستقبله الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وشهد الرئيسان مراسم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون بين البلدين الشقيقين في مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والآثار، والثقافة، والرياضة، والإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية ولمهمة.

بينما فى ٢٩ نوفمبر من العام الماضي شارك نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية، السفير حمدي سند لوزا، في الاجتماع الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي الذي انعقد في العاصمة السنغالية داكار يومي ٢٩ و٣٠ نوفمبر 2021.

وفى ١٠ يوليو من العام الماضي قامت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة بزيارة للسنغال، للمشاركة فى افتتاح فعاليات مجلس الأعمال المصري السنغالي الأول من نوعه بين البلديّن، ومبادرة "مجموعة التجاري وفا بنك" لتعزيز روابط الأعمال بين مصر ودول وسط وغرب افريقيا، المنعقدين حالياً بالعاصمة السنغالية داكار، بحضور ممثلي مجموعة "التجاري وفا بنك"، استقبلتها نظيرتها السنغالية Aminata Assome Diatta.

وفي ١٢ ديسمبر ٢٠١٩ استقبل مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ماكى سال رئيس سنغال، واصطحبه فى جولة تفقدية لمجمع بنبان لمحطات الطاقة الشمسية برفقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء.

يضم مشروع بنبان 32 محطة شمسية لتوليد الكهرباء بقدرة إنتاجية تصل إلى 1465 ميجاوات، بما يعادل 90% من الطاقة المنتجة ‏من السد العالي، وقد تم إنشاء 4 محطات محولات لربط محطات التوليد بالشبكة الموحدة، حيث يصل إجمالي أطوال كابلات ربط محطات التوليد بمحطات المحولات إلى 1000 كم، كما يبلغ إجمالي استثمارات المشروع الذي يقام على مساحة ‏37 كم2‏ أكثر من 2 مليار دولار، لتوفير 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، في حين بلغت قيمة التعاقد على إنشاء مركز للتحكم ومراقبة أداء محطات المشروع إلى 100 مليون جنيه، وكذلك بلغت قيمة الاستثمارات لإنشاء خط "بنبان – نجع حمادي" نحو 1,65 مليار جنيه، ومن المتوقع تشغيله بنهاية العام الحالى.